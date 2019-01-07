Z Архив новостей новости
5 11 6 3275
08:00, 07 января 2019

Британские власти, по некоторым данным, установили все детали отравления Сергея Скрипаля и его дочери

Как утверждается, они выяснили всю цепочку фигурантов дела. В ходе расследования британские следователи раскрыли всю агентурную сеть ГРУ, которая стояла за отравлением Скрипалей в Солсбери, уверяют правительственные источники газеты The Telegraph. По их данным, властям удалось узнать не только детали заговора против экс-полковника ГРУ, но и лиц, которые стояли во главе случившегося. В результате, утверждают собеседники газеты, британским правоохранительным органам удалось ликвидировать угрозу со стороны спецслужбы. Впрочем, по их словам, Лондон опасается, что Россия создаст новую шпионскую сеть – на этот раз с участием Службы внешней разведки.

Поводом для такого беспокойства источники называют то, что власти знают об этом ведомстве гораздо меньше, чем о ГРУ. В частности, один из них назвал СВР более профессиональным подразделением. Между тем в Совете Федерации новые данные о деле Скрипалей уже успели назвать «полным бредом». Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены без сознания в начале марта. По версии Лондона, их отравили нервно-паралитическим веществом «Новичок». Москва же все обвинения в причастности к инциденту отрицает.

Комментарии

11

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

proletarian74 07 января 2019 | 08:14

Ну да, где то в цепочке просто произошло недопонимание. Путин говорит, - "Надо бы нам наши скрепы подправить" .... Начальник отдела внешних отравлений передает Петрову и Васечкину, - "Надо срочно Скрипалей отравить!"
Надо отдать должное англии, разыграли они эту комедию четко по нотам. Ляпов, конечно, было предостаточно, но ляпали они очень уверенно )) Эти методы лживые островяне хорошо отработали, никто не удивляется. Надо перенимать. Остались какие-нибудь бибисишники в России? Вот бы обвинить их в догхантерстве.. А лучше в кэтхантерстве. Их пикабушники голыми руками разорвут тогда )))

pattrick1 07 января 2019 | 08:16

По их данным, властям удалось узнать не только детали заговора против экс-полковника ГРУ, но и лиц, которые стояли во главе случившегося...

А чего, в суд идти с материалами дела не надо, доказывать ничего не надо, пиши всякую абракадабру поимённую, от А.Петрова и Р.Боширова до президента В.Путина.

pretendent_2012 Анатолий Николаевич Абаимов:фракции в КПРФ разрешить 07 января 2019 | 08:36

pattrick1: в суд идти с материалами дела не надо,
-
Народ опять не узнает правды - гриф секретности не даст.

vitali_r 07 января 2019 | 08:20

Сколько шума из ничего. Ну шлёпнули предателя. И чёрт с ним.

alex_sionist 07 января 2019 | 08:30

vitali_r: Завтра твоему соседу понравится твой самокат тебя обьявят предателем. Так уже было совсем недавно 80 лет назад.

vitali_r 07 января 2019 | 08:42

alex_sionist: Неубедительная отмазка.

nf5096004 07 января 2019 | 08:47

vitali_r: во-первых, без суда, во-вторых, почему-то всегда забываете про смерть гражданки Великобритании и причинение вреда здоровью других граждан Великобритании. В России что за скол зубной эмали у полицейского полагается? А тут отравление ядом и смерть.

babai007 07 января 2019 | 08:31

Сами создали и сами раследовали
\

klink 07 января 2019 | 08:36

Всё это туманно, никаких новых подробностей.

nf5096004 07 января 2019 | 08:51

klink: вы же все равно не поверите, или будете утверждать, что не поверили. Какой толк, что доказали причастность Лугового к убийству Литвиненко? Теперь у нас депутат- убийца.

unprejudiced 07 января 2019 | 08:39

Совпадение что такое неуклюжее заявление не имеющее конкретики появилось аккурат когда хакеры разоблачили их англосакскую ложь про отравление скрипалей и документально доказали что была лишь провокация британских спецслужб? Не думаю. Наоборот, это смешное заявление бртов доказывает что скрипалей если кто и травил, то они сами

Самое обсуждаемое

Блоги

«Отступитесь от общения с раскольникам» Послание Предстоятеля Русской Православной Церкви Святейшему Патриарху Варфоломею в связи с антиканоническими действиями, предпринимаемыми Константинопольским Патриархатом на Украине…

5 185 6 24243 31.12
Kрпц, украина, религия, события
Блоги

Андрей Илларионов экономист

Итоги года Вопрос года: ГРУ – они, что, на самом деле такие?...

5 171 6 42974 31.12
Kэкономика, общество, политика, статистика, мнения
Один
Новогодняя ночь

Дмитрий Быков ведущий: Дмитрий Быков писатель, журналист, поэт

3028349

5 103 6 14164 31.12
#слушать 02:48:05 8читать $скачать 38.5 МБ
Kпраздники, общество, видео, передачи
Блоги

+ Владимир Путин: Хочу выразить соболезнования семьям погибших Владимир Путин: Хочу выразить соболезнования семьям погибших Стенограмма и видео совещания Владимира Путина в штабе МЧС в Магнитогорске…

5 48 6 12479 31.12
8читать ;смотреть
Kтрагедии, общество, политика, траур, путин, события
Блоги

Владимир Путин на месте трагедии в Магнитогорске Из аэропорта президент направился в район трагедии…

5 51 6 20927 31.12
Kтрагедии, путин, общество, события
Блоги

+ Митрополит РПЦ осудил фильм «Ирония судьбы, или С легким паром!» Митрополит РПЦ осудил фильм «Ирония судьбы, или С легким паром!» В обращении к верующим церковный иерарх утверждает, что показанное режиссером новогоднее чудо — «обретение новой любви» главным героем «построено на предательстве своей невесты»...

5 292 6 34534 01.01
8читать ;смотреть
Kобщество, религия
Блоги

+ Патриарх Варфоломей подписал томос об автокефалии Православной церкви Украины Патриарх Варфоломей подписал томос об автокефалии Православной церкви Украины Перед подписанием документа в Храме святого Георгия, возле резиденции Вселенского патриарха, состоялся молебен, на котором присутствовали, в том числе, президент Украины Петр Порошенко…

5 532 6 64727 05.01
8читать ;смотреть
Kправославие, украина, события
Интервью Интервью

Геннадий Зюганов гость: Геннадий Зюганов лидер КПРФ

Слава Богу, мы сделали и «Авангард», и ряд других изделий. Они хоть будут беречь и как-то сдерживать это агрессивную политику…

5 153 6 19032 03.01
Голосование
Вы доверяете официальной версии о причинах взрыва в Магнитогорске?
5 43 6 5932 04.01
Блоги

Константин Сонин профессор Чикагского университета и НИУ ВШЭ

Отрицательный персонаж Если даже Эрдоган не совершит никаких преступлений против человечности, да и вообще ничего плохого не сделает, он уже, похоже, будет отрицательным персонажем турецкой истории…

5 199 6 29095 04.01
Kобщество, эрдоган, турция, мнения
Блоги

Александр Минкин журналист

Русско-Японская война 1945-2018 Дурачьё как всегда завопило о предательстве, о гибели России. Но гибель не в островах, а в головах…

5 211 6 31341 06.01
Kистория, политика, япония, мнения
Блоги

Фото дня

Появилась фотография грамоты о независимости, дарованной Православной церкви Украины патриархом Константинопольским Варфоломеем Текст оригинального документа написан на греческом…

5 89 6 13376 05.01
Kобщество, украина, церковь, фото, события
Ганапольское. Итоги без Евгения Киселева

ведущие: Матвей Ганапольский, Евгений Киселев, Алексей Нарышкин, Алексей Соломин

3013751

5 44 6 6715 06.01
#слушать 47:12 ;смотреть $скачать 10.8 МБ
Kполитика, власть, общество, видео, передачи, события
Блоги

Андрей Окара политолог

Порошенко, Путин, Христос и украинская автокефалия накануне вручения томоса Главные творцы украинской автокефалии — Кремль, Останкино и Чистый переулок, т.е. Российское государство, пропаганда и  руководство РПЦ. Именно их неэффективные шаги создали несколько важнейших предпосылок для легального и легитимного появления ПЦУ…

5 67 6 10234 05.01
Kобщество, украина, рпц, религия, события
Блоги

Анна Розэ журналист «Эха Москвы» в Берлине

Как вам врут В общем, обложили российского потребителя фейками так, что ни в телевизоре, ни в интернете правды ему не найти…

5 69 6 42658 31.12
Kсми, германия, журналистика, мнения
Блоги

Владислав Иноземцев д.э.н, директор Центра исследований постиндустриального общества

Большая ложь Последние действия Росстата прямо говорят россиянам: вы, холопы и смерды, не заслуживаете не только того, чтобы власть учитывала ваше мнение на выборах, но даже и того, чтобы вам сообщали правду о состоянии экономики…

5 52 6 40785 31.12
Kэкономика, общество, статистика, мнения

Популярное за неделю

Новости

Британские власти установили все детали отравления Скрипалей Лондону известна вся цепочка людей, ответственных за покушение, которая якобы ведет к высшему руководству России

5 12 6 12463
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

2763672
Это тоже, может быть, примета великодержавности, потому что неспособность разобрать завал одной секции многоэтажки всяким державам поскромнее незнакома…

5 137 6 186060 02.01
#слушать 50:00 8читать ;смотреть $скачать 11.4 МБ
Kобщество, видео, сетевизор, передачи
Голосование
Кто должен возглавить Союзное государство России и Белоруссии?
5 89 6 21396 03.01
Блоги

Борис Вишневский депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга (фракция «Яблоко»)

Соучастники Путина Не православные чекисты и не попы в штатском, не действующие силовики и не бывшие партноменклатурщики привели в 2000 году к власти Владимира Путина…

5 335 6 370614 03.01
Kпутин, события
Блоги

Марьяна Наумова четырежды чемпионка Мира, абсолютная рекордсменка в жиме штанги лежа среди девушек-подростков

+ Мы не забудем и никому ничего не простим… С новым годом, друзья! Мы не забудем и никому ничего не простим… С новым годом, друзья! За этот год многое изменилось вокруг и в наших делах, и в наших головах. И я уверена — впереди большие перемены. Просто потому, что так как сейчас дальше уже нельзя…

5 350 6 111135 31.12
8читать ;смотреть
Kпраздники, общество, события
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 7537981
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист, поэт

6 3847881

Сегодня в эфире