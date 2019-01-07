Британские власти, по некоторым данным, установили все детали отравления Сергея Скрипаля и его дочери
Как утверждается, они выяснили всю цепочку фигурантов дела. В ходе расследования британские следователи раскрыли всю агентурную сеть ГРУ, которая стояла за отравлением Скрипалей в Солсбери, уверяют правительственные источники газеты The Telegraph. По их данным, властям удалось узнать не только детали заговора против экс-полковника ГРУ, но и лиц, которые стояли во главе случившегося. В результате, утверждают собеседники газеты, британским правоохранительным органам удалось ликвидировать угрозу со стороны спецслужбы. Впрочем, по их словам, Лондон опасается, что Россия создаст новую шпионскую сеть – на этот раз с участием Службы внешней разведки.
Поводом для такого беспокойства источники называют то, что власти знают об этом ведомстве гораздо меньше, чем о ГРУ. В частности, один из них назвал СВР более профессиональным подразделением. Между тем в Совете Федерации новые данные о деле Скрипалей уже успели назвать «полным бредом». Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены без сознания в начале марта. По версии Лондона, их отравили нервно-паралитическим веществом «Новичок». Москва же все обвинения в причастности к инциденту отрицает.
Комментарии11
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proletarian74 07 января 2019 | 08:14
Ну да, где то в цепочке просто произошло недопонимание. Путин говорит, - "Надо бы нам наши скрепы подправить" .... Начальник отдела внешних отравлений передает Петрову и Васечкину, - "Надо срочно Скрипалей отравить!"
Надо отдать должное англии, разыграли они эту комедию четко по нотам. Ляпов, конечно, было предостаточно, но ляпали они очень уверенно )) Эти методы лживые островяне хорошо отработали, никто не удивляется. Надо перенимать. Остались какие-нибудь бибисишники в России? Вот бы обвинить их в догхантерстве.. А лучше в кэтхантерстве. Их пикабушники голыми руками разорвут тогда )))
pattrick1 07 января 2019 | 08:16
По их данным, властям удалось узнать не только детали заговора против экс-полковника ГРУ, но и лиц, которые стояли во главе случившегося...
А чего, в суд идти с материалами дела не надо, доказывать ничего не надо, пиши всякую абракадабру поимённую, от А.Петрова и Р.Боширова до президента В.Путина.
pretendent_2012 Анатолий Николаевич Абаимов:фракции в КПРФ разрешить 07 января 2019 | 08:36
pattrick1: в суд идти с материалами дела не надо,
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Народ опять не узнает правды - гриф секретности не даст.
vitali_r 07 января 2019 | 08:20
Сколько шума из ничего. Ну шлёпнули предателя. И чёрт с ним.
alex_sionist 07 января 2019 | 08:30
vitali_r: Завтра твоему соседу понравится твой самокат тебя обьявят предателем. Так уже было совсем недавно 80 лет назад.
vitali_r 07 января 2019 | 08:42
alex_sionist: Неубедительная отмазка.
nf5096004 07 января 2019 | 08:47
vitali_r: во-первых, без суда, во-вторых, почему-то всегда забываете про смерть гражданки Великобритании и причинение вреда здоровью других граждан Великобритании. В России что за скол зубной эмали у полицейского полагается? А тут отравление ядом и смерть.
babai007 07 января 2019 | 08:31
Сами создали и сами раследовали
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klink 07 января 2019 | 08:36
Всё это туманно, никаких новых подробностей.
nf5096004 07 января 2019 | 08:51
klink: вы же все равно не поверите, или будете утверждать, что не поверили. Какой толк, что доказали причастность Лугового к убийству Литвиненко? Теперь у нас депутат- убийца.
unprejudiced 07 января 2019 | 08:39
Совпадение что такое неуклюжее заявление не имеющее конкретики появилось аккурат когда хакеры разоблачили их англосакскую ложь про отравление скрипалей и документально доказали что была лишь провокация британских спецслужб? Не думаю. Наоборот, это смешное заявление бртов доказывает что скрипалей если кто и травил, то они сами