Британские власти, по некоторым данным, установили все детали отравления Сергея Скрипаля и его дочери

Как утверждается, они выяснили всю цепочку фигурантов дела. В ходе расследования британские следователи раскрыли всю агентурную сеть ГРУ, которая стояла за отравлением Скрипалей в Солсбери, уверяют правительственные источники газеты The Telegraph. По их данным, властям удалось узнать не только детали заговора против экс-полковника ГРУ, но и лиц, которые стояли во главе случившегося. В результате, утверждают собеседники газеты, британским правоохранительным органам удалось ликвидировать угрозу со стороны спецслужбы. Впрочем, по их словам, Лондон опасается, что Россия создаст новую шпионскую сеть – на этот раз с участием Службы внешней разведки.

Поводом для такого беспокойства источники называют то, что власти знают об этом ведомстве гораздо меньше, чем о ГРУ. В частности, один из них назвал СВР более профессиональным подразделением. Между тем в Совете Федерации новые данные о деле Скрипалей уже успели назвать «полным бредом». Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены без сознания в начале марта. По версии Лондона, их отравили нервно-паралитическим веществом «Новичок». Москва же все обвинения в причастности к инциденту отрицает.