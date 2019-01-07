Власти Саудовской Аравии обязали суды оповещать женщин о разводе посредством смс-сообщений
Постановление вступило в силу накануне. Как передает BBC, нововведение должно положить конец практике так называемых «тайных разводов», когда мужчина расторгал брак по собственной инициативе, не сообщив об этом супруге. Из-за этого женщины часто подавали апелляции на развод.
При правлении наследного принца Мохаммеда бен Салмана, женщины в стране получают все больше прав. Так им разрешили водить машину, посещать футбольные матчи, и работать на некоторых ранее запретных для них специальностях.
Комментарии3
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yralez 07 января 2019 | 07:56
Это не РФ......айфоны, смартфоны, телефоны есть у каждой женщины саудитки.
Тут они пугабиек не поймут
На черта им еще работать ?
Тут пугабийки их не понимают.
lenia_kosoy 07 января 2019 | 08:06
yralez: Ждёшь смс сообщения от своего арабского бой-френда? Но он пока не разорвёт тебе пукан до пупка разводится с тобой не желает!
andre_klimov 07 января 2019 | 08:42
yralez:
Так и пугабийцы не понимают, как это - позволить пугабийке унести всё, что на ней одето. И - никакого раздела. Не зря же "жёны не в фаворе" ходят обвешанные золотом, как новогодние ёлки. Все их "страховые фонды" - на них.