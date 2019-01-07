Голосование британского парламента по соглашению о выходе страны из ЕС, ориентировочно пройдет 15 января. Это сообщает Рейтер со ссылкой на премьер-министра Терезу Мэй. Глава правительства сказала, что дебаты начнутся уже на следующей неделе.

Голосование должно было пройти в первой половине декабря, однако было перенесено после того, как стало понятно, что документ в нынешнем виде не поддержат подавляющее большинство депутатов. Нерешенным остается один из главных вопросов – о границе между Северной Ирландией и Республикой Ирландия.