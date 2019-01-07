Брат задержанного в Москве американца связал его арест с делом Марии Бутиной

Родственник Пола Уилана уверен, что тот не может быть шпионом, так как часто привлекал к себе внимание. Он повторил, что Уилан прилетел в Москву по приглашению на свадьбу. США изучает вопрос о задержании соотечественника в России по обвинению в шпионаже. Об этом сказал глава Белого дома Дональд Трамп. Американец был задержан сотрудниками ФСБ в Москве в конце декабря. По некоторым данным, это произошло сразу после того, как он получил флэшку с некими секретными сведениями.