Брат задержанного в Москве американца связал его арест с делом Марии Бутиной
Родственник Пола Уилана уверен, что тот не может быть шпионом, так как часто привлекал к себе внимание. Он повторил, что Уилан прилетел в Москву по приглашению на свадьбу. США изучает вопрос о задержании соотечественника в России по обвинению в шпионаже. Об этом сказал глава Белого дома Дональд Трамп. Американец был задержан сотрудниками ФСБ в Москве в конце декабря. По некоторым данным, это произошло сразу после того, как он получил флэшку с некими секретными сведениями.
Комментарии4
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
lenia_kosoy 07 января 2019 | 07:44
Эхо уже 1,5 недели талдычит об свадьбе на которую прилетел американец, но до сих пор неизвестен не жених не невеста! Может быть невеста ААВ, а жених Витюн Шырьдырович, что соответствует их сексуальной ориентации.
pattrick1 07 января 2019 | 07:45
Родственник Пола Уилана уверен, что тот не может быть шпионом, так как часто привлекал к себе внимание...
Точно как М.Бутина.
cromwel 07 января 2019 | 08:11
Бутина это вторично. В основном этот Уилан сам мудак, подставился.
compare 07 января 2019 | 08:49
скорее всего...пол этот,вроде как большой любителей метода "кримнаш",и машка-бутина,фанатка американского образа жизни и истинная поклонница ценностей свободного мира,то есть в обоих персонажах прослеживается одинаковое неприятие "своих" корней,так сказать...