Большой десантный корабль ВМС США зашел в Черное море...

На борту судна «Форт-Макгенри» размещено около 500 морпехов. Оно имеет доковую камеру для транспортных катеров. Корабль входит в состав ударной группы, которая осталась в Средиземном море.

После начала конфликта на востоке Украины в Черное море регулярно заходят суда ВМС США и других стран НАТО. По международным нормам военные корабли нечерноморских государств не могут находиться в его акватории более 21 дня.