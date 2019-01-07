Z Архив новостей новости
5 9 6 1907
07:31, 07 января 2019

Большой десантный корабль ВМС США зашел в Черное море

На борту судна «Форт-Макгенри» размещено около 500 морпехов. Оно имеет доковую камеру для транспортных катеров. Корабль входит в состав ударной группы, которая осталась в Средиземном море.

После начала конфликта на востоке Украины в Черное море регулярно заходят суда ВМС США и других стран НАТО. По международным нормам военные корабли нечерноморских государств не могут находиться в его акватории более 21 дня.

Комментарии

9

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

pattrick1 07 января 2019 | 07:42

Большой десантный корабль ВМС США зашел в Черное море...

Мы пропали.

peresvet73 07 января 2019 | 07:44

Будет прикрывать проход украинской армады через Керченский пролив.

pattrick1 07 января 2019 | 07:58

peresvet73:

И что американские морпехи сделают, если русские пограничники расстреляют украинские катера-нарушители, на телефоны всё будут снимать, а потом выложат на Ютубе?

compare 07 января 2019 | 08:42

peresvet73: а ник-то! "пересвет"! умрешь от горя и смеха,глядя на вас,убогих калек,дрочащих друг на джруга,да на "глав.боярина",называющих себя именами сказочных персонажей и серущих,серущих,как последние бомжи,на каждой ветке сайта...какой ты "пересвет",ты скорей,"перегар"-вот это в точку,и по рождению твоему,потмоственно-алкоголичному и по самой сути твоей,паршивой и шайтанской...

epynda 07 января 2019 | 07:50

При форс-мажорных обстоятельствах,не дай БОГ, он уже не выйдет.....

compare 07 января 2019 | 08:45

epynda: это ты имеешь в виду,обрушение босфорского моста? не сикай,ребенок-дауненок,там все сделано людьми для людей...а остальные "обстоятельства",кои могут быть,некому "устроить",по-жизни,поэтому,подбери соплю с норки и спокойно сопи далее...

deviant44 07 января 2019 | 08:02

А что так путиноиды заволновались ? Очевидно от того, что ОДИН американский корабль способен утопить весь ЧФ. Есть отчего надевать памперсы. Сопли, вопли. А ведь это только лишь ОДИН корабль. Это вам не украинские катерки и старый буксир. Похоже, США серьёзно взялись за принуждение гопника путина к соблюдению международных морских законов не только по отношению к Украине, ко всему мировому сообществу.

lenia_kosoy 07 января 2019 | 08:03

Рыбки ждут, рыбки хотят кушать! Америкосы не медлите порадуйте рыбок своими силиконовыми телесами!

(комментарий скрыт)

ramun 07 января 2019 | 08:38

Русские вспоминают про международные нормы,на которых они регулярно забивают.

Самое обсуждаемое

Блоги

«Отступитесь от общения с раскольникам» Послание Предстоятеля Русской Православной Церкви Святейшему Патриарху Варфоломею в связи с антиканоническими действиями, предпринимаемыми Константинопольским Патриархатом на Украине…

5 185 6 24243 31.12
Kрпц, украина, религия, события
Блоги

Андрей Илларионов экономист

Итоги года Вопрос года: ГРУ – они, что, на самом деле такие?...

5 171 6 42974 31.12
Kэкономика, общество, политика, статистика, мнения
Один
Новогодняя ночь

Дмитрий Быков ведущий: Дмитрий Быков писатель, журналист, поэт

3028349

5 103 6 14164 31.12
#слушать 02:48:05 8читать $скачать 38.5 МБ
Kпраздники, общество, видео, передачи
Блоги

+ Владимир Путин: Хочу выразить соболезнования семьям погибших Владимир Путин: Хочу выразить соболезнования семьям погибших Стенограмма и видео совещания Владимира Путина в штабе МЧС в Магнитогорске…

5 48 6 12479 31.12
8читать ;смотреть
Kтрагедии, общество, политика, траур, путин, события
Блоги

Владимир Путин на месте трагедии в Магнитогорске Из аэропорта президент направился в район трагедии…

5 51 6 20927 31.12
Kтрагедии, путин, общество, события
Блоги

+ Митрополит РПЦ осудил фильм «Ирония судьбы, или С легким паром!» Митрополит РПЦ осудил фильм «Ирония судьбы, или С легким паром!» В обращении к верующим церковный иерарх утверждает, что показанное режиссером новогоднее чудо — «обретение новой любви» главным героем «построено на предательстве своей невесты»...

5 292 6 34534 01.01
8читать ;смотреть
Kобщество, религия
Блоги

+ Патриарх Варфоломей подписал томос об автокефалии Православной церкви Украины Патриарх Варфоломей подписал томос об автокефалии Православной церкви Украины Перед подписанием документа в Храме святого Георгия, возле резиденции Вселенского патриарха, состоялся молебен, на котором присутствовали, в том числе, президент Украины Петр Порошенко…

5 532 6 64727 05.01
8читать ;смотреть
Kправославие, украина, события
Интервью Интервью

Геннадий Зюганов гость: Геннадий Зюганов лидер КПРФ

Слава Богу, мы сделали и «Авангард», и ряд других изделий. Они хоть будут беречь и как-то сдерживать это агрессивную политику…

5 153 6 19032 03.01
Голосование
Вы доверяете официальной версии о причинах взрыва в Магнитогорске?
5 43 6 5932 04.01
Блоги

Константин Сонин профессор Чикагского университета и НИУ ВШЭ

Отрицательный персонаж Если даже Эрдоган не совершит никаких преступлений против человечности, да и вообще ничего плохого не сделает, он уже, похоже, будет отрицательным персонажем турецкой истории…

5 199 6 29095 04.01
Kобщество, эрдоган, турция, мнения
Блоги

Александр Минкин журналист

Русско-Японская война 1945-2018 Дурачьё как всегда завопило о предательстве, о гибели России. Но гибель не в островах, а в головах…

5 211 6 31341 06.01
Kистория, политика, япония, мнения
Блоги

Фото дня

Появилась фотография грамоты о независимости, дарованной Православной церкви Украины патриархом Константинопольским Варфоломеем Текст оригинального документа написан на греческом…

5 89 6 13376 05.01
Kобщество, украина, церковь, фото, события
Ганапольское. Итоги без Евгения Киселева

ведущие: Матвей Ганапольский, Евгений Киселев, Алексей Нарышкин, Алексей Соломин

3013751

5 44 6 6715 06.01
#слушать 47:12 ;смотреть $скачать 10.8 МБ
Kполитика, власть, общество, видео, передачи, события
Блоги

Андрей Окара политолог

Порошенко, Путин, Христос и украинская автокефалия накануне вручения томоса Главные творцы украинской автокефалии — Кремль, Останкино и Чистый переулок, т.е. Российское государство, пропаганда и  руководство РПЦ. Именно их неэффективные шаги создали несколько важнейших предпосылок для легального и легитимного появления ПЦУ…

5 67 6 10234 05.01
Kобщество, украина, рпц, религия, события
Блоги

Анна Розэ журналист «Эха Москвы» в Берлине

Как вам врут В общем, обложили российского потребителя фейками так, что ни в телевизоре, ни в интернете правды ему не найти…

5 69 6 42658 31.12
Kсми, германия, журналистика, мнения
Блоги

Владислав Иноземцев д.э.н, директор Центра исследований постиндустриального общества

Большая ложь Последние действия Росстата прямо говорят россиянам: вы, холопы и смерды, не заслуживаете не только того, чтобы власть учитывала ваше мнение на выборах, но даже и того, чтобы вам сообщали правду о состоянии экономики…

5 52 6 40785 31.12
Kэкономика, общество, статистика, мнения

Популярное за неделю

Новости

Британские власти установили все детали отравления Скрипалей Лондону известна вся цепочка людей, ответственных за покушение, которая якобы ведет к высшему руководству России

5 12 6 12463
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

2763672
Это тоже, может быть, примета великодержавности, потому что неспособность разобрать завал одной секции многоэтажки всяким державам поскромнее незнакома…

5 137 6 186060 02.01
#слушать 50:00 8читать ;смотреть $скачать 11.4 МБ
Kобщество, видео, сетевизор, передачи
Голосование
Кто должен возглавить Союзное государство России и Белоруссии?
5 89 6 21396 03.01
Блоги

Борис Вишневский депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга (фракция «Яблоко»)

Соучастники Путина Не православные чекисты и не попы в штатском, не действующие силовики и не бывшие партноменклатурщики привели в 2000 году к власти Владимира Путина…

5 335 6 370614 03.01
Kпутин, события
Блоги

Марьяна Наумова четырежды чемпионка Мира, абсолютная рекордсменка в жиме штанги лежа среди девушек-подростков

+ Мы не забудем и никому ничего не простим… С новым годом, друзья! Мы не забудем и никому ничего не простим… С новым годом, друзья! За этот год многое изменилось вокруг и в наших делах, и в наших головах. И я уверена — впереди большие перемены. Просто потому, что так как сейчас дальше уже нельзя…

5 350 6 111135 31.12
8читать ;смотреть
Kпраздники, общество, события
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 7537981
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист, поэт

6 3847881

Сегодня в эфире