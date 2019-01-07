Большой десантный корабль ВМС США зашел в Черное море
На борту судна «Форт-Макгенри» размещено около 500 морпехов. Оно имеет доковую камеру для транспортных катеров. Корабль входит в состав ударной группы, которая осталась в Средиземном море.
После начала конфликта на востоке Украины в Черное море регулярно заходят суда ВМС США и других стран НАТО. По международным нормам военные корабли нечерноморских государств не могут находиться в его акватории более 21 дня.
Комментарии9
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pattrick1 07 января 2019 | 07:42
Большой десантный корабль ВМС США зашел в Черное море...
Мы пропали.
peresvet73 07 января 2019 | 07:44
Будет прикрывать проход украинской армады через Керченский пролив.
pattrick1 07 января 2019 | 07:58
peresvet73:
И что американские морпехи сделают, если русские пограничники расстреляют украинские катера-нарушители, на телефоны всё будут снимать, а потом выложат на Ютубе?
compare 07 января 2019 | 08:42
peresvet73: а ник-то! "пересвет"! умрешь от горя и смеха,глядя на вас,убогих калек,дрочащих друг на джруга,да на "глав.боярина",называющих себя именами сказочных персонажей и серущих,серущих,как последние бомжи,на каждой ветке сайта...какой ты "пересвет",ты скорей,"перегар"-вот это в точку,и по рождению твоему,потмоственно-алкоголичному и по самой сути твоей,паршивой и шайтанской...
epynda 07 января 2019 | 07:50
При форс-мажорных обстоятельствах,не дай БОГ, он уже не выйдет.....
compare 07 января 2019 | 08:45
epynda: это ты имеешь в виду,обрушение босфорского моста? не сикай,ребенок-дауненок,там все сделано людьми для людей...а остальные "обстоятельства",кои могут быть,некому "устроить",по-жизни,поэтому,подбери соплю с норки и спокойно сопи далее...
deviant44 07 января 2019 | 08:02
А что так путиноиды заволновались ? Очевидно от того, что ОДИН американский корабль способен утопить весь ЧФ. Есть отчего надевать памперсы. Сопли, вопли. А ведь это только лишь ОДИН корабль. Это вам не украинские катерки и старый буксир. Похоже, США серьёзно взялись за принуждение гопника путина к соблюдению международных морских законов не только по отношению к Украине, ко всему мировому сообществу.
lenia_kosoy 07 января 2019 | 08:03
Рыбки ждут, рыбки хотят кушать! Америкосы не медлите порадуйте рыбок своими силиконовыми телесами!
ramun 07 января 2019 | 08:38
Русские вспоминают про международные нормы,на которых они регулярно забивают.