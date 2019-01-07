Дональд Трамп подтвердил гибель боевика «Аль-Каеды»* (* прим.ред.: деятельность организации запрещена на территории РФ) Джамаля аль-Бадави. Информация об убийстве одного из самых разыскиваемых преступников из списка ФБР появилась еще на прошлой неделе, но официально не подтверждалась. Сообщалось, что террорист мог быть убит в ходе точечного авиаудара в Йемене. В этот момент он якобы ехал за рулем своего автомобиля.

Как написал в твитере Трамп, военные «восстановили справедливость по отношению к погибшим на эсминец «Коул». Американское судно было атаковано террористами-смертниками в 2000 году. Считается, что одним из организаторов был Джамаль аль-Бадави.