В Малайзии сегодня возобновится рассмотрение дела об убийстве старшего брата северокорейского лидера Ким Чен Ына

Два года назад Ким Чен Нама отравили в аэропорту Куала-Лумпура.

Рассмотрение дела началось в Малайзии через восемь месяцев после убийства Ким Чен Нама, но официально обвиняемыми индонезийка Сити Аисья и вьетнамка Зуан Тхи Хыонг стали лишь этим летом. Затем заседание несколько раз откладывалось и в итоге было перенесено на январь. На видеозаписи из аэропорта Куала-Лумпура, где брат Ким Чен Ына дожидался вылета в Макао, видно, как девушки подходят к нему и набрасывают на его лицо платок, который, как выяснилось позже, был пропитан нервно-паралитическим веществом. При этом, как утверждает защита, обвиняемые были уверены, что участвовали в розыгрыше для телевизионного реалити-шоу. За это одной из них заплатили 100 долларов. Если девушек признают виновными, им грозит смертная казнь. Также вскоре после убийства полиция Малайзии объявила в розыск четверых выходцев из Северной Кореи. Они покинули страну вскоре после нападения.

Ким Чен Нам изначально считался одним из наиболее вероятных преемников Ким Чен Ира. Но в 2001 году он был задержан при попытке попасть в Японию по поддельному паспорту, после чего его изгнали из Северной Кореи