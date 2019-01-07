КНДР потребовала прекратить совместные учения Южной Кореи и США
Как пишет центральная газета республики, Сеул также должен отказать от новых поставок иностранного оружия.
Американо-корейские учения возобновились в регионе после шестимесячного перерыва. Маневры проводятся в рамках южнокорейской программы по обмену опытом.
В апреле прошлого года главы двух Корей подписали декларацию, в которой договорились положить конец враждебным действиям в отношениях соседних стран.
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