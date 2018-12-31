Япония не возражает против проживания россиян на Курильских островах в случае передачи этих территорий, но это не означает предоставления россиянам японского гражданства. Об этом «Эху» высказал специалист по проблемам Японии Георгий Кунадзе.

Георгий Кунадзе добавил, что Россия вряд ли согласится расстаться с Курилами, разговоры об этом похожи на мистификацию.