Американское космическое агентство до сих пор не вышло на связь с Роскосмосом
НАСА не предоставило официальной информации об отмене визита главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина в США. Об этом «Эху» рассказал официальный представитель госкорпорации Владимир Устименко.
Владимир Устименко отметил, что накануне лично написал письмо в отдел по связям с общественностью НАСА. В ответ пришло автоматическое письмо, из которого следовало, что в связи с правительственным кризисом в США официальной информации пока не будет.
Комментарии1
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garryf 07 января 2019 | 07:10
Телепатией пользуйтесь, ребята.