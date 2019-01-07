Американское космическое агентство до сих пор не вышло на связь с Роскосмосом

НАСА не предоставило официальной информации об отмене визита главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина в США. Об этом «Эху» рассказал официальный представитель госкорпорации Владимир Устименко.

Владимир Устименко отметил, что накануне лично написал письмо в отдел по связям с общественностью НАСА. В ответ пришло автоматическое письмо, из которого следовало, что в связи с правительственным кризисом в США официальной информации пока не будет.