Британские власти установили все детали отравления Скрипалей

Лондону известна вся цепочка людей, ответственных за покушение, которая якобы ведет к высшему руководству России — пишет газета The Telegraph, со ссылкой на источники в правительстве. Британские власти уверены, что агентская сеть ГРУ на территории Соединенного Королевства разгромлена, однако опасается активности Службы внешней разведки. В Лондоне считают, что СВР опаснее, чем российская военная разведка.

В Совете Федерации новые данные уже успели назвать «полным бредом».