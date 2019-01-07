Грамота о предоставлении церковной независимости передана предстоятелю новой автокефальной украинской церкви
Грамота о предоставлении церковной независимости передана предстоятелю новой автокефальной украинской церкви митрополиту Епифанию. В ходе торжества патриарх Варфоломей пожелал новой украинской церкви процветания и мира.
Новая церковь была создана в декабре прошлого года в ходе объединительного собора в Киеве. В нем приняли участие представители всех трех ветвей украинского православия.
Комментарии2
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plank1957 07 января 2019 | 07:12
Я в упор не понимаю, какое значение имеет Томос для развития страны? Томос Томосом, но он никоим образом не влияет на формирование государственных институтов.
begly_ 07 января 2019 | 07:17
Ни просто так Марк Бернес пел когда то:
шаланды полные кефали
в Одессу Костя приводил
и все поклонники вставали
когда в пивную он входил.