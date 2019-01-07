Грамота о предоставлении церковной независимости передана предстоятелю новой автокефальной украинской церкви митрополиту Епифанию. В ходе торжества патриарх Варфоломей пожелал новой украинской церкви процветания и мира.

Новая церковь была создана в декабре прошлого года в ходе объединительного собора в Киеве. В нем приняли участие представители всех трех ветвей украинского православия.