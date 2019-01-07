Z Архив новостей новости
5 2 6 59
Эксклюзив Эха 07:02, 07 января 2019

Грамота о предоставлении церковной независимости передана предстоятелю новой автокефальной украинской церкви

Грамота о предоставлении церковной независимости передана предстоятелю новой автокефальной украинской церкви митрополиту Епифанию. В ходе торжества патриарх Варфоломей пожелал новой украинской церкви процветания и мира.

Новая церковь была создана в декабре прошлого года в ходе объединительного собора в Киеве. В нем приняли участие представители всех трех ветвей украинского православия.

Комментарии

2

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

plank1957 07 января 2019 | 07:12

Я в упор не понимаю, какое значение имеет Томос для развития страны? Томос Томосом, но он никоим образом не влияет на формирование государственных институтов.

begly_ 07 января 2019 | 07:17

Ни просто так Марк Бернес пел когда то:
шаланды полные кефали
в Одессу Костя приводил
и все поклонники вставали
когда в пивную он входил.

Самое обсуждаемое

Блоги

«Отступитесь от общения с раскольникам» Послание Предстоятеля Русской Православной Церкви Святейшему Патриарху Варфоломею в связи с антиканоническими действиями, предпринимаемыми Константинопольским Патриархатом на Украине…

5 185 6 24243 31.12
Kрпц, украина, религия, события
Блоги

Андрей Илларионов экономист

Итоги года Вопрос года: ГРУ – они, что, на самом деле такие?...

5 171 6 42974 31.12
Kэкономика, общество, политика, статистика, мнения
Один
Новогодняя ночь

Дмитрий Быков ведущий: Дмитрий Быков писатель, журналист, поэт

3028349

5 103 6 14164 31.12
#слушать 02:48:05 8читать $скачать 38.5 МБ
Kпраздники, общество, видео, передачи
Блоги

+ Владимир Путин: Хочу выразить соболезнования семьям погибших Владимир Путин: Хочу выразить соболезнования семьям погибших Стенограмма и видео совещания Владимира Путина в штабе МЧС в Магнитогорске…

5 48 6 12479 31.12
8читать ;смотреть
Kтрагедии, общество, политика, траур, путин, события
Блоги

Владимир Путин на месте трагедии в Магнитогорске Из аэропорта президент направился в район трагедии…

5 51 6 20927 31.12
Kтрагедии, путин, общество, события
Блоги

+ Митрополит РПЦ осудил фильм «Ирония судьбы, или С легким паром!» Митрополит РПЦ осудил фильм «Ирония судьбы, или С легким паром!» В обращении к верующим церковный иерарх утверждает, что показанное режиссером новогоднее чудо — «обретение новой любви» главным героем «построено на предательстве своей невесты»...

5 292 6 34534 01.01
8читать ;смотреть
Kобщество, религия
Блоги

+ Патриарх Варфоломей подписал томос об автокефалии Православной церкви Украины Патриарх Варфоломей подписал томос об автокефалии Православной церкви Украины Перед подписанием документа в Храме святого Георгия, возле резиденции Вселенского патриарха, состоялся молебен, на котором присутствовали, в том числе, президент Украины Петр Порошенко…

5 532 6 64727 05.01
8читать ;смотреть
Kправославие, украина, события
Интервью Интервью

Геннадий Зюганов гость: Геннадий Зюганов лидер КПРФ

Слава Богу, мы сделали и «Авангард», и ряд других изделий. Они хоть будут беречь и как-то сдерживать это агрессивную политику…

5 153 6 19032 03.01
Голосование
Вы доверяете официальной версии о причинах взрыва в Магнитогорске?
5 43 6 5932 04.01
Блоги

Константин Сонин профессор Чикагского университета и НИУ ВШЭ

Отрицательный персонаж Если даже Эрдоган не совершит никаких преступлений против человечности, да и вообще ничего плохого не сделает, он уже, похоже, будет отрицательным персонажем турецкой истории…

5 199 6 29095 04.01
Kобщество, эрдоган, турция, мнения
Блоги

Александр Минкин журналист

Русско-Японская война 1945-2018 Дурачьё как всегда завопило о предательстве, о гибели России. Но гибель не в островах, а в головах…

5 211 6 31341 06.01
Kистория, политика, япония, мнения
Блоги

Фото дня

Появилась фотография грамоты о независимости, дарованной Православной церкви Украины патриархом Константинопольским Варфоломеем Текст оригинального документа написан на греческом…

5 89 6 13376 05.01
Kобщество, украина, церковь, фото, события
Ганапольское. Итоги без Евгения Киселева

ведущие: Матвей Ганапольский, Евгений Киселев, Алексей Нарышкин, Алексей Соломин

3013751

5 44 6 6715 06.01
#слушать 47:12 ;смотреть $скачать 10.8 МБ
Kполитика, власть, общество, видео, передачи, события
Блоги

Андрей Окара политолог

Порошенко, Путин, Христос и украинская автокефалия накануне вручения томоса Главные творцы украинской автокефалии — Кремль, Останкино и Чистый переулок, т.е. Российское государство, пропаганда и  руководство РПЦ. Именно их неэффективные шаги создали несколько важнейших предпосылок для легального и легитимного появления ПЦУ…

5 67 6 10234 05.01
Kобщество, украина, рпц, религия, события
Блоги

Анна Розэ журналист «Эха Москвы» в Берлине

Как вам врут В общем, обложили российского потребителя фейками так, что ни в телевизоре, ни в интернете правды ему не найти…

5 69 6 42658 31.12
Kсми, германия, журналистика, мнения
Блоги

Владислав Иноземцев д.э.н, директор Центра исследований постиндустриального общества

Большая ложь Последние действия Росстата прямо говорят россиянам: вы, холопы и смерды, не заслуживаете не только того, чтобы власть учитывала ваше мнение на выборах, но даже и того, чтобы вам сообщали правду о состоянии экономики…

5 52 6 40785 31.12
Kэкономика, общество, статистика, мнения

Популярное за неделю

Новости

Британские власти установили все детали отравления Скрипалей Лондону известна вся цепочка людей, ответственных за покушение, которая якобы ведет к высшему руководству России

5 10 6 11447
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

2763672
Это тоже, может быть, примета великодержавности, потому что неспособность разобрать завал одной секции многоэтажки всяким державам поскромнее незнакома…

5 137 6 185577 02.01
#слушать 50:00 8читать ;смотреть $скачать 11.4 МБ
Kобщество, видео, сетевизор, передачи
Голосование
Кто должен возглавить Союзное государство России и Белоруссии?
5 89 6 21323 03.01
Блоги

Борис Вишневский депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга (фракция «Яблоко»)

Соучастники Путина Не православные чекисты и не попы в штатском, не действующие силовики и не бывшие партноменклатурщики привели в 2000 году к власти Владимира Путина…

5 335 6 370312 03.01
Kпутин, события
Блоги

Марьяна Наумова четырежды чемпионка Мира, абсолютная рекордсменка в жиме штанги лежа среди девушек-подростков

+ Мы не забудем и никому ничего не простим… С новым годом, друзья! Мы не забудем и никому ничего не простим… С новым годом, друзья! За этот год многое изменилось вокруг и в наших делах, и в наших головах. И я уверена — впереди большие перемены. Просто потому, что так как сейчас дальше уже нельзя…

5 350 6 111120 31.12
8читать ;смотреть
Kпраздники, общество, события
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 7537908
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист, поэт

6 3847826

Сегодня в эфире