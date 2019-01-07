Российские власти планируют с этого года регулярно выделять деньги на паллиативную помощь. Об этом сказал президент Владимир Путин. По словам главы государства, в 2019-ом на эти цели потратят около 5 миллиардов рублей. Соответствующий законопроект находится в Госдуме и уже в этом месяце пройдет первое чтение – сказал Путин во время посещения детского хосписа в Санкт-Петербурге.