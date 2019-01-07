Япония вводит новый налог на выезд туристов из страны

Его стоимость – 9 долларов – будет включена в цену обратного билета на самолет или судно. Налог не распространяется на детей и транзитных пассажиров, покидающих страну в течение суток. Средства от сбора пойдут на развитие инфраструктуры в преддверии летних Олимпийских игр в Токио, которые пройдут в 2020 году. По подсчетам властей, налог будет ежегодно приносить в казну дополнительно почти 500 миллионов долларов. Благодаря этому, в частности, все аэропорты оснастят системами распознавания лиц.