Столичные полицейские задержали случайных прохожих, приняв их за участников «бессрочного протеста»
Столичные полицейские задержали случайных прохожих, приняв их за участников «бессрочного протеста». Как рассказал порталу «ОВД-Инфо» активист Константин Котов, акция проходила у метро «Китай-город». Момент задержания попал на видео. На вопросы о его причинах правоохранители отвечать отказались.
«Бессрочный протест» — движение, которое возникло после митинга против пенсионной реформы 9 сентября. Его участники добиваются отставки российских властей.
Комментарии4
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begly_ 07 января 2019 | 06:39
А вот нечего с угрюмым видом в метро заходить, улыбается надо до ушей при встрече с милиционером.
ostapba 07 января 2019 | 06:59
begly_: а если просрочил разрешение на право выхода на улицу саоей столицы??
Тут не порадуешься..
Да и комендантский час полковник Гундяев перенес на время своих капризов..
Не посоветовавшись с охоронными службами.
Даже..
begly_ 07 января 2019 | 07:08
ostapba:
Для меня просрочил это как забыл добежать до уборной и навалял в штаны.
payalnick 07 января 2019 | 06:52
Случайных прохожих не бывает. "Не спрашивай, по ком звонит колокол. Он завонит по тебе"