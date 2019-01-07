«Гражданские самолеты Сухого» пока не получили от Минфина США решения о поставках отечественных лайнеров в Иран

Об этом в пресс-службе компании рассказали агентству РИА «Новости». Ранее представитель Ассоциации иранских авиалиний сказал, что Вашингтон отказал в выдаче документа на продажу самолетов Sukhoi Superjet 100. Одобрение американской стороны на экспорт российских воздушных судов требуется, поскольку более 10 процентов деталей лайнеров производится в США.

Американские санкции в отношении Ирана были возобновлены после того, как в мае Дональд Трамп объявил о выходе из ядерной сделки с Тегераном.