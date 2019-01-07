«Гражданские самолеты Сухого» пока не получили от Минфина США решения о поставках отечественных лайнеров в Иран
Об этом в пресс-службе компании рассказали агентству РИА «Новости». Ранее представитель Ассоциации иранских авиалиний сказал, что Вашингтон отказал в выдаче документа на продажу самолетов Sukhoi Superjet 100. Одобрение американской стороны на экспорт российских воздушных судов требуется, поскольку более 10 процентов деталей лайнеров производится в США.
Американские санкции в отношении Ирана были возобновлены после того, как в мае Дональд Трамп объявил о выходе из ядерной сделки с Тегераном.
Комментарии3
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sumars 07 января 2019 | 06:37
слово "пока" тут не уместно)
ostapba 07 января 2019 | 07:02
Может их под ангары продавать бедуинам??
Верблюдам.
Без санкционной начинки даже..
tag188 07 января 2019 | 07:04
Портки, срочно объясните нам, почему эти пиндосы спокойно могут запретить нашей вставшейсколен продавать наш же Суперджет, а вставшаясколен Россия, с которой всетеперьсчитаются продажу Боингов запретить не может??
Как вы там "с колен встали"? Еще и на локти, что-ли?