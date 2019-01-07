Дональд Трамп опроверг скорый вывод американских войск из Сирии
Президент отказался называть конкретные сроки и подчеркнул, что никогда и не обещал, что эта процедура будет быстрой. Глава Белого дома сказал, что американские силы не уйдут окончательно, пока на территории страны не будет покончено с террористами.
Впервые о выводе войск Трамп сказал в прошлом месяце. Тогда было объявлено, что этом может быть сделано в течение 30 дней. Позже The New York Times писала, что президент согласился продлить вывод вооруженных сил до 2 месяцев.
Комментарии3
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condor00 07 января 2019 | 06:44
Какой хороший президент. Не соскучишься...
Ещё в начале президентства Трампа я говорил о нём и Путине: два сапога - пара. И оба левых. Ещё и врут, как дышат.
pattrick1 07 января 2019 | 06:46
Дональд Трамп опроверг скорый вывод американских войск из Сирии...
Сердце красавиц склонно к измене
И к перемене, как ветер мая.
С нежной улыбкою в страсти клянутся,
Плачут, смеются, нам изменяя.
Вечно смеются, нас увлекая,
И изменяют также шутя,
Также шутя, также шутя...
yakutt86 07 января 2019 | 07:00
Пустобрех.