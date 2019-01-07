Израильская армия перехватила ракету, выпущенную с территории сектора Газа
Израильская армия перехватила ракету, выпущенную с территории сектора Газа. О работе систем ПВО говорится в твитере Армии обороны еврейского государства. Ранее израильсике вертолеты атаковали два военных поста движения ХАМАС. Это стало ответом на запуск воздушных шаров с взрывным устройством со стороны Газы.
Комментарии1
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begly_ 07 января 2019 | 06:34
И что они теперь с этой ракетой будут делать? Хотя там народ находчивый, забор от ХАМАСа из перехваченных ракет смастерят.