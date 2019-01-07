Израильская армия перехватила ракету, выпущенную с территории сектора Газа. О работе систем ПВО говорится в твитере Армии обороны еврейского государства. Ранее израильсике вертолеты атаковали два военных поста движения ХАМАС. Это стало ответом на запуск воздушных шаров с взрывным устройством со стороны Газы.