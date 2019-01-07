Россияне с сегодняшнего дня смогут находиться без виз в Сент-Винсенте и Гренадинах
Безвизовый режим предполагает для туристов обеих стран снятие взаимных ограничений на въезд сроком до 90 дней в течение полугода. Соответствующее соглашение между Россией и островным государством Карибского бассейна было достигнуто в сентябре. Если же туристы намерены превысить этот срок или устроиться на работу, им будет по-прежнему необходимо получить визу. Сент-Винсент и Гренадины специализируются на элитном туризме с фешенебельными частными курортами. Там также развиваются активные виды отдыха. Тем временем через неделю официально вступит в силу безвизовый режим между Россией и еще одной страной Карибского бассейна – Доминиканской Республикой. Она располагается в восточной части острова Гаити.
Всего россияне могут посещать без виз почти 120 стран мира.
Комментарии4
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
begly_ 07 января 2019 | 06:32
Хрен выговоришь названия без пол литры, а как же там отдыхать без денег?
ostapba 07 января 2019 | 07:15
....представлен список стран, где требуется загранпаспорт (виза не нужна):
Азербайджан (90 дней, регистрация в течение 3 дней)
Антигуа и Барбуда (1 месяц, необходимы обратные билеты)
Аргентина (3 месяца, авиабилеты, пополненный счёт)
Албания (с 15 мая до 1 ноября 2017 года — безвизовая)
Багамские острова (90 дней)
Барбадос (28 дней)
Босния и Герцеговина (1 месяц, Европа)
Ботсвана (90 дней, 300 долларов с собой)
Бразилия (3 месяца, забронированный отель)
Венесуэла (90 дней в полугодии)
Вануату (1 месяц)
Вьетнам (15 дней), не менее 30 дней после предыдущего въезда
Гаити (3 месяца, сбор в аэропорту 60 баксов)
Гайана (90 дней), с 27 ноября 2015 стала безвизовой.
Гамбия (56 дней)
Гватемала (90 дней)
Гондурас (90 дней)
Гонконг (14 дней)
Гренада (90 дней)
Грузия (365 дней), +5 дней
Гуам (до 45 дней)
Доминика (21 день)
Доминиканская республика (30 дней)
Израиль (90 дней)
Индонезия (30 дней), а раньше выдавали визу на границе
Колумбия (90 дней)
Киргизия (60 дней), а раньше был въезд по паспорту РФ
Коста-Рика (30 дней)
Куба (30 дней, при наличии обратных билетов)
Лаос (15 дней)
Маврикий (до 60 дней), а было 90…
Македония (до 90 дней в течение полугода, Европа)
Макао (30 дней)
Малайзия (30 дней)
Мальдивские острова (30 дней)
Марокко (3 месяца)
Микронезия (30 дней, обратные билеты)
Молдавия (въезд по загранпаспорту)
Монголия (30 дней, суммарно не более 90 в каждый 180-дневный период)
Намибия (3 месяца)
payalnick 07 января 2019 | 06:48
МЧС уже готовит борта на вывоз "дорогих соотечественников". Вдруг что
ostapba 07 января 2019 | 07:07
А ведь с такими темпами и Лугандония разрешит русским туристам посещать свои копи без визы.
На время не только отпуска, но и отгула!!
Даже..