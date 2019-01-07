Z Архив новостей новости
5 4 6 486
06:07, 07 января 2019

Россияне с сегодняшнего дня смогут находиться без виз в Сент-Винсенте и Гренадинах

Безвизовый режим предполагает для туристов обеих стран снятие взаимных ограничений на въезд сроком до 90 дней в течение полугода. Соответствующее соглашение между Россией и островным государством Карибского бассейна было достигнуто в сентябре. Если же туристы намерены превысить этот срок или устроиться на работу, им будет по-прежнему необходимо получить визу. Сент-Винсент и Гренадины специализируются на элитном туризме с фешенебельными частными курортами. Там также развиваются активные виды отдыха. Тем временем через неделю официально вступит в силу безвизовый режим между Россией и еще одной страной Карибского бассейна – Доминиканской Республикой. Она располагается в восточной части острова Гаити.

Всего россияне могут посещать без виз почти 120 стран мира.

Комментарии

4

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

begly_ 07 января 2019 | 06:32

Хрен выговоришь названия без пол литры, а как же там отдыхать без денег?

ostapba 07 января 2019 | 07:15

....представлен список стран, где требуется загранпаспорт (виза не нужна):

Азербайджан (90 дней, регистрация в течение 3 дней)
Антигуа и Барбуда (1 месяц, необходимы обратные билеты)
Аргентина (3 месяца, авиабилеты, пополненный счёт)
Албания (с 15 мая до 1 ноября 2017 года — безвизовая)
Багамские острова (90 дней)
Барбадос (28 дней)
Босния и Герцеговина (1 месяц, Европа)
Ботсвана (90 дней, 300 долларов с собой)
Бразилия (3 месяца, забронированный отель)
Венесуэла (90 дней в полугодии)
Вануату (1 месяц)
Вьетнам (15 дней), не менее 30 дней после предыдущего въезда
Гаити (3 месяца, сбор в аэропорту 60 баксов)
Гайана (90 дней), с 27 ноября 2015 стала безвизовой.
Гамбия (56 дней)
Гватемала (90 дней)
Гондурас (90 дней)
Гонконг (14 дней)
Гренада (90 дней)
Грузия (365 дней), +5 дней
Гуам (до 45 дней)
Доминика (21 день)
Доминиканская республика (30 дней)
Израиль (90 дней)
Индонезия (30 дней), а раньше выдавали визу на границе
Колумбия (90 дней)
Киргизия (60 дней), а раньше был въезд по паспорту РФ
Коста-Рика (30 дней)
Куба (30 дней, при наличии обратных билетов)
Лаос (15 дней)
Маврикий (до 60 дней), а было 90…
Македония (до 90 дней в течение полугода, Европа)
Макао (30 дней)
Малайзия (30 дней)
Мальдивские острова (30 дней)
Марокко (3 месяца)
Микронезия (30 дней, обратные билеты)
Молдавия (въезд по загранпаспорту)
Монголия (30 дней, суммарно не более 90 в каждый 180-дневный период)
Намибия (3 месяца)

payalnick 07 января 2019 | 06:48

МЧС уже готовит борта на вывоз "дорогих соотечественников". Вдруг что

ostapba 07 января 2019 | 07:07

А ведь с такими темпами и Лугандония разрешит русским туристам посещать свои копи без визы.
На время не только отпуска, но и отгула!!
Даже..

Самое обсуждаемое

Блоги

«Отступитесь от общения с раскольникам» Послание Предстоятеля Русской Православной Церкви Святейшему Патриарху Варфоломею в связи с антиканоническими действиями, предпринимаемыми Константинопольским Патриархатом на Украине…

5 185 6 24243 31.12
Kрпц, украина, религия, события
Блоги

Андрей Илларионов экономист

Итоги года Вопрос года: ГРУ – они, что, на самом деле такие?...

5 171 6 42974 31.12
Kэкономика, общество, политика, статистика, мнения
Один
Новогодняя ночь

Дмитрий Быков ведущий: Дмитрий Быков писатель, журналист, поэт

3028349

5 103 6 14164 31.12
#слушать 02:48:05 8читать $скачать 38.5 МБ
Kпраздники, общество, видео, передачи
Блоги

+ Владимир Путин: Хочу выразить соболезнования семьям погибших Владимир Путин: Хочу выразить соболезнования семьям погибших Стенограмма и видео совещания Владимира Путина в штабе МЧС в Магнитогорске…

5 48 6 12479 31.12
8читать ;смотреть
Kтрагедии, общество, политика, траур, путин, события
Блоги

Владимир Путин на месте трагедии в Магнитогорске Из аэропорта президент направился в район трагедии…

5 51 6 20927 31.12
Kтрагедии, путин, общество, события
Блоги

+ Митрополит РПЦ осудил фильм «Ирония судьбы, или С легким паром!» Митрополит РПЦ осудил фильм «Ирония судьбы, или С легким паром!» В обращении к верующим церковный иерарх утверждает, что показанное режиссером новогоднее чудо — «обретение новой любви» главным героем «построено на предательстве своей невесты»...

5 292 6 34534 01.01
8читать ;смотреть
Kобщество, религия
Блоги

+ Патриарх Варфоломей подписал томос об автокефалии Православной церкви Украины Патриарх Варфоломей подписал томос об автокефалии Православной церкви Украины Перед подписанием документа в Храме святого Георгия, возле резиденции Вселенского патриарха, состоялся молебен, на котором присутствовали, в том числе, президент Украины Петр Порошенко…

5 532 6 64727 05.01
8читать ;смотреть
Kправославие, украина, события
Интервью Интервью

Геннадий Зюганов гость: Геннадий Зюганов лидер КПРФ

Слава Богу, мы сделали и «Авангард», и ряд других изделий. Они хоть будут беречь и как-то сдерживать это агрессивную политику…

5 153 6 19032 03.01
Голосование
Вы доверяете официальной версии о причинах взрыва в Магнитогорске?
5 43 6 5932 04.01
Блоги

Константин Сонин профессор Чикагского университета и НИУ ВШЭ

Отрицательный персонаж Если даже Эрдоган не совершит никаких преступлений против человечности, да и вообще ничего плохого не сделает, он уже, похоже, будет отрицательным персонажем турецкой истории…

5 199 6 29095 04.01
Kобщество, эрдоган, турция, мнения
Блоги

Александр Минкин журналист

Русско-Японская война 1945-2018 Дурачьё как всегда завопило о предательстве, о гибели России. Но гибель не в островах, а в головах…

5 211 6 31341 06.01
Kистория, политика, япония, мнения
Блоги

Фото дня

Появилась фотография грамоты о независимости, дарованной Православной церкви Украины патриархом Константинопольским Варфоломеем Текст оригинального документа написан на греческом…

5 89 6 13376 05.01
Kобщество, украина, церковь, фото, события
Ганапольское. Итоги без Евгения Киселева

ведущие: Матвей Ганапольский, Евгений Киселев, Алексей Нарышкин, Алексей Соломин

3013751

5 44 6 6715 06.01
#слушать 47:12 ;смотреть $скачать 10.8 МБ
Kполитика, власть, общество, видео, передачи, события
Блоги

Андрей Окара политолог

Порошенко, Путин, Христос и украинская автокефалия накануне вручения томоса Главные творцы украинской автокефалии — Кремль, Останкино и Чистый переулок, т.е. Российское государство, пропаганда и  руководство РПЦ. Именно их неэффективные шаги создали несколько важнейших предпосылок для легального и легитимного появления ПЦУ…

5 67 6 10234 05.01
Kобщество, украина, рпц, религия, события
Блоги

Анна Розэ журналист «Эха Москвы» в Берлине

Как вам врут В общем, обложили российского потребителя фейками так, что ни в телевизоре, ни в интернете правды ему не найти…

5 69 6 42658 31.12
Kсми, германия, журналистика, мнения
Блоги

Владислав Иноземцев д.э.н, директор Центра исследований постиндустриального общества

Большая ложь Последние действия Росстата прямо говорят россиянам: вы, холопы и смерды, не заслуживаете не только того, чтобы власть учитывала ваше мнение на выборах, но даже и того, чтобы вам сообщали правду о состоянии экономики…

5 52 6 40785 31.12
Kэкономика, общество, статистика, мнения

Популярное за неделю

Новости

Британские власти установили все детали отравления Скрипалей Лондону известна вся цепочка людей, ответственных за покушение, которая якобы ведет к высшему руководству России

5 10 6 11447
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

2763672
Это тоже, может быть, примета великодержавности, потому что неспособность разобрать завал одной секции многоэтажки всяким державам поскромнее незнакома…

5 137 6 185577 02.01
#слушать 50:00 8читать ;смотреть $скачать 11.4 МБ
Kобщество, видео, сетевизор, передачи
Голосование
Кто должен возглавить Союзное государство России и Белоруссии?
5 89 6 21323 03.01
Блоги

Борис Вишневский депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга (фракция «Яблоко»)

Соучастники Путина Не православные чекисты и не попы в штатском, не действующие силовики и не бывшие партноменклатурщики привели в 2000 году к власти Владимира Путина…

5 335 6 370312 03.01
Kпутин, события
Блоги

Марьяна Наумова четырежды чемпионка Мира, абсолютная рекордсменка в жиме штанги лежа среди девушек-подростков

+ Мы не забудем и никому ничего не простим… С новым годом, друзья! Мы не забудем и никому ничего не простим… С новым годом, друзья! За этот год многое изменилось вокруг и в наших делах, и в наших головах. И я уверена — впереди большие перемены. Просто потому, что так как сейчас дальше уже нельзя…

5 350 6 111120 31.12
8читать ;смотреть
Kпраздники, общество, события
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 7537908
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист, поэт

6 3847826

Сегодня в эфире