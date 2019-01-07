Россияне с сегодняшнего дня смогут находиться без виз в Сент-Винсенте и Гренадинах

Безвизовый режим предполагает для туристов обеих стран снятие взаимных ограничений на въезд сроком до 90 дней в течение полугода. Соответствующее соглашение между Россией и островным государством Карибского бассейна было достигнуто в сентябре. Если же туристы намерены превысить этот срок или устроиться на работу, им будет по-прежнему необходимо получить визу. Сент-Винсент и Гренадины специализируются на элитном туризме с фешенебельными частными курортами. Там также развиваются активные виды отдыха. Тем временем через неделю официально вступит в силу безвизовый режим между Россией и еще одной страной Карибского бассейна – Доминиканской Республикой. Она располагается в восточной части острова Гаити.

Всего россияне могут посещать без виз почти 120 стран мира.