Клинцевич: Россия не собирается передавать Курильские острова Японии

Россия не собирается передавать Курильские острова Японии, об этом не может быть и речи. Такое мнение «Эху» высказал член комитета Совфеда по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

Вопрос о мирном договоре между Россией и Японией не относится к проблеме принадлежности островов, — добавил Франц Клинцевич.