Клинцевич: Россия не собирается передавать Курильские острова Японии
Россия не собирается передавать Курильские острова Японии, об этом не может быть и речи. Такое мнение «Эху» высказал член комитета Совфеда по обороне и безопасности Франц Клинцевич.
Вопрос о мирном договоре между Россией и Японией не относится к проблеме принадлежности островов, — добавил Франц Клинцевич.
Комментарии3
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
mchappy 07 января 2019 | 06:26
Значит передадут!
begly_ 07 января 2019 | 06:30
Ну, раз предсексуальный разогрев начался, значит Россия таки Японии даст.
yakutt86 07 января 2019 | 06:51
Не радуйтесь, наивные вы люди. Да, и п-ов Крым, кстати, тоже не отдадут.