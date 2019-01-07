Отмена визита главы Роскосмоса в США не окажет влияния на судьбу МКС
Отмена визита главы Роскосмоса в США не окажет влияния на судьбу МКС, однако может косвенно отразиться на дальнейшем сотрудничестве. Такое мнение «Эху» высказал научный руководитель института космической политики Иван Моисеев.
Ранее глава НАСА Джим Брайденстайн сообщил в интервью газете «Вашингтон Пост», что визит Дмитрия Рогозина переносится на неопределенный срок из-за позиции американских сенаторов.
Комментарии2
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sokal123 07 января 2019 | 06:21
Только положительное влияние окажет.
begly_ 07 января 2019 | 06:27
Попозже на МКС встретятся, прилетев каждый на своей ракете.