Запуск грузового корабля «Прогресс» на МКС перенесен на неделю

Он отправится на орбиту не в марте, как предполагалось ранее, а в начале апреля, – рассказал агентству РИА «Новости» источник в ракетно-космической отрасли. О причинах отсрочки старта ничего не сообщается. Впрочем, от «сверхбыстрой» стыковки корабля со станцией, как это планировалось изначально, в Роскосмосе отказываться не стали. «Грузовик» полетит к МКС по так называемой двухвитковой схеме. Это позволит ему добраться до цели всего за три часа.