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06:02, 07 января 2019

На Рождество впервые после томоса представители Вселенского патриархата проведут службу в Андреевской церкви в Киеве

Она с ноября перешла в пользование Константинополя.

Рождественское богослужение в Андреевской церкви проведет представитель вселенского патриархата Варфоломея на Украине епископ Илларион. После этого он расскажет, как дальше будут организована в храме работа и службы, сообщили в пресс-службе Православной церкви Украины. Напомню, что Андреевская церковь в Киеве в ноябре перешла в безвозмездное постоянное пользование Константинопольского патриархата в качестве украинского представительства. При этом она остается в государственной собственности. Это решение в качестве «символического жеста» было принято президентом Украины Петром Порошенко после того, как Константинополь подтвердил намерение предоставить независимость Украинской православной церкви. Накануне Вселенский патриарх вручил главе УПЦ соответствующий документ, тем самым завершив процедуру передачи прав на автономию.

В Московском патриархате не признают новый статус Украинской православной церкви и считают, что подписанная в Стамбуле грамота не имеет законной силы.

Комментарии

1

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begly_ 07 января 2019 | 06:20

Ну вот, теперь всё там будет глаголиться на украинской мове. Короче, русскому человеку нехрен делать в ихних церквах., для этого и получили томус.

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