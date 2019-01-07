Английский футболист Уэйн Руни был задержан в вашингтонском аэропорту за пьянство и брань

Бывшего форварда «Манчестер Юнайтед» на некоторое время поместили в изолятор и отпустили после уплаты штрафа. Как сообщает BBC, инцидент произошел еще в середине декабря, однако о нем стало известно лишь сейчас. Как уточнил в интервью The Washington Post представитель футболиста, Руни принял предприсанные ему врачом таблетки снотворного, смешав их с алкоголем. По прибытии в США он «был дезориентирован».