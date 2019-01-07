Американские члены экипажа следующей миссии на МКС вскоре прибудут в Россию

О том, что астронавтов Ника Хейга и Кристину Кох ждут в Звездном городке, рассказал российский космонавт Алексей Овчинин. Все трое отправяся на орбиту 1 марта. Овчинин и Хейг должны были прибыть на станцию еще в октябре, однако тогда из-за аварии ракеты-носителя «Союз» полет был прерван.

Теперь экипаж очередной миссии вновь проведет тренировки в Звездном городке перед отправлением на МКС.