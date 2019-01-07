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05:04, 07 января 2019

Дональд Трамп опроверг скорый вывод американских войск из Сирии

Президент отказался называть конкретные сроки и подчеркнул, что никогда и не обещал, что эта процедура будет быстрой. Глава Белого дома сказал, что американские силы не уйдут окончательно, пока на территории страны не будт покончено с террористами.
Впервые о выводе войск Трамп сказал в прошлом месяце. Тогда было объявлено, что этом может быть сделано в течение 30 дней. Позже The New York Times писала, что президент согласился продлить вывод вооруженных сил до 2 месяцев.

Комментарии

1

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nepeanois 07 января 2019 | 05:19

ой, взрослые дяди из пентагона указали дональду где его место - твиттить сидя на параше :))))

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