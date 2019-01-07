Британские власти установили все детали отравления Скрипалей
Лондону известна вся цепочка людей, ответственных за покушение, которая якобы ведет к высшему руководству России — пишет газета The Telegraph, со ссылкой на источники в правительстве. Британские власти уверены, что агентская сеть ГРУ на территории Соединенного Королевства разгромлена, однако опасается активности Службы внешней разведки. В Лондоне считают, что СВР опаснее, чем российская военная разведка.
В Совете Федерации новые данные уже успели назвать «полным бредом».
Комментарии2
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pavlovsky 07 января 2019 | 05:13
Наконец-то стала, окончательно, понятна функция Совета Федераций
nepeanois 07 января 2019 | 05:21
pavlovsky: ну да, совфед, как известно, - правая рука путина.
а дума - левая рука. и он ими наяривает поочередно