Мировой рекорд 90-летнего велосипедиста отменили после проверки на запрещенные препараты
Американское антидопинговое агентство обвинило Карла Гроува в употреблении анаболического стероида – пишет британская газета The Telegraph. Сам спортсмен, который поставил рекорд в своей возрастной группе в спринте на чемпионате США, утверждает, что не принимал запрещенных веществ. Он говорит, что накануне соревнований мог случайно съесть мясо со стероидами. Однако агентство его апелляцию отклонило.
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