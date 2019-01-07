Мировой рекорд 90-летнего велосипедиста отменили после проверки на запрещенные препараты

Американское антидопинговое агентство обвинило Карла Гроува в употреблении анаболического стероида – пишет британская газета The Telegraph. Сам спортсмен, который поставил рекорд в своей возрастной группе в спринте на чемпионате США, утверждает, что не принимал запрещенных веществ. Он говорит, что накануне соревнований мог случайно съесть мясо со стероидами. Однако агентство его апелляцию отклонило.