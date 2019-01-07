Власти Саудовской Аравии обязали суды оповещать женщин о разводе посредством смс-сообщений

Постановление вступило в силу накануне. Как передает BBC, нововведение должно положить конец практике так называемых «тайных разводов», когда мужчина расторгал брак по собственной инициативе, не сообщив об этом супруге. Из-за этого женщины часто подавали апелляции на развод.

При правлении наследного принца Мохаммеда бен Салмана, женщины в стране получают все больше прав. Так им разрешили водить машину, посещать футбольные матчи, и работать на некоторых ранее запретных для них специальностях.