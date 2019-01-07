Дональд Трамп намерен строить на мексиканской границе стальную стену
Глава Белого дома написал в твитере, что такая ограда будет прочнее, чем стена из бетона, и станет меньше бросаться в глаза.
Тем временем в США по-прежнему частично приостановлена работа правительства. Виной этому стал именно вопрос о строительстве стены. Из-за этого пункта расходов Конгресс не смог согласовать бюджет, и часть бюджетных учреждений уже третью неделю вынуждена прекратить свою работу.
Комментарии4
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nepeanois 07 января 2019 | 04:27
ну не идиот, скажите мне, трампофилы? сперва ввел непомерные пошлины на импорт стали, а теперь хочет из стали же забор строить!!!
кстати, а может он не идиот а просто вор??? договорился об откатах с производителями стали?
sva1 07 января 2019 | 04:55
nepeanois: Я ни этот -"трампофил", но вряд ли идиот, вор - может быть.
А по стене железо-бетон лучше и думаю дешевле, причины названные им и вовсе бред. Но какое нам до этого дело, в их конгрессе есть кому ему морду выделать.
nepeanois 07 января 2019 | 05:17
sva1: нет, ну как бы то, что идиот - это уже не вызывает сомнений, прецедентов сколько угодно. то что жулик - тоже доказанный факт. кинул кучу народу на липовом "университете трампа", приватизировал прибыль после нескольких банкротств (отнюдь не персональных). взяточник - платил телкам за молчание во время предвыборной кампании. а вот если он еще и вор-коррупционер - это прям как вишенка на торте!
juche 07 января 2019 | 05:06
Минное поле дешевле, пластик и аммиак.