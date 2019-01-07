Дональд Трамп намерен строить на мексиканской границе стальную стену

Глава Белого дома написал в твитере, что такая ограда будет прочнее, чем стена из бетона, и станет меньше бросаться в глаза.

Тем временем в США по-прежнему частично приостановлена работа правительства. Виной этому стал именно вопрос о строительстве стены. Из-за этого пункта расходов Конгресс не смог согласовать бюджет, и часть бюджетных учреждений уже третью неделю вынуждена прекратить свою работу.