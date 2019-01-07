В эти минуты в Лос-Анджелесе началась церемония вручения американской кинопремии «Золотой глобус»
Фаворитом в главной номинации называют режиссерский дебют Бредли Купера «Звезда родилась». Также на получение приза номинирован байопик о Фредди Меркьюри и группе Queen «Богемская расподия», и супергеройский фильм «Черная пантера».
«Золотой глобус» — одна из двух главных премий американского кинематогрофа. Это событие уже давно получило название неофициальной репетицией перед «Оскаром».
Комментарии0
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.