Весь экипаж грузового судна, горящего у берегов Канады, эвакуирован
Пожар начался в одном из контейнеров корабля еще в прошлый четверг, а затем перекинулся на несколько других грузовых емкостей. Все это время члены команды пытались потушить пламя, однако это не удавалось сделать из-за плохих погодных условий. Сейчас корабль находится за 1000 километров от суши. Весь экипаж – 23 человека – спасен бельгийским буксиром. Как ожидается, другой буксир доставит судно в канадский Галифакс.
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monik_7 07 января 2019 | 04:46
Гейропейские бельгийцы ничего не знали о русском рае, морякам подвезло с политубежищем в проклятой Канаде