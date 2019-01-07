Весь экипаж грузового судна, горящего у берегов Канады, эвакуирован

Пожар начался в одном из контейнеров корабля еще в прошлый четверг, а затем перекинулся на несколько других грузовых емкостей. Все это время члены команды пытались потушить пламя, однако это не удавалось сделать из-за плохих погодных условий. Сейчас корабль находится за 1000 километров от суши. Весь экипаж – 23 человека – спасен бельгийским буксиром. Как ожидается, другой буксир доставит судно в канадский Галифакс.