Запуск грузового корабля «Прогресс» на МКС перенесен на неделю
Он отправится на орбиту не в марте, как предполагалось ранее, а в начале апреля – рассказал агентству РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли. О причинах отсрочки старта ничего не сообщается. Впрочем, от «сверхбыстрой» стыковки корабля со станцией, как это планировалось изначально, в Роскосмосе отказываться не стали. «Грузовик» полетит к МКС по так называемой двухвитковой схеме. Это позволит ему добраться до цели всего за три часа.
Комментарии2
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alex362 07 января 2019 | 04:30
А не обижали бы Рогозина - так на неделю раньше бы отправили. А так - сидите там без подарков к 8 марта
sokal123 07 января 2019 | 04:57
alex362: Рогозин никак не придет в себя после того ,как в штаты не пустили ,а так хотелось патриоту на цивилизованный мир посмотреть. Сиди теперь с вождем и хлебай борщ .