Япония вводит новый налог на выезд туристов из страны
Его стоимость – 9 долларов – будет включена в цену обратного билета на самолет или судно. Налог не распространяется на детей и транзитных пассажиров, покидающих страну в течение суток. Средства от сбора пойдут на развитие инфраструктуры в преддверии летних Олимпийских игр в Токио, которые пройдут в 2020 году. По подсчетам властей, налог будет ежегодно приносить в казну дополнительно почти 500 миллионов долларов. Благодаря этому, в частности, все аэропорты оснастят системами распознавания лиц.
Комментарии2
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hidden 07 января 2019 | 03:30
Японский режим))
sekretniy_fizik 07 января 2019 | 04:07
О как. Подготовку к проведению ОИ в Токио должны из своего кармана оплачивать туристы. То есть граждане других стран, покидающие Японию. Но не сами японцы, которые вроде как бы организаторы этих Игр. Ай да косоглазые, я просто восхищен подобной наглостью. Одна из богатейших стран мира будет обдирать туристов, чтобы провести ОИ. Ваще пипец какой то.