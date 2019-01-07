Израиль нанес авиаудар по двум постам ХАМАС в Секторе Газа

Боевые вертолеты Армии обороны еврейского государства атаковали цели после того, как на израильскую территорию было запущено взрывное устройство, прикрепленное к нескольким воздушным шарам и модели самолета – об этом сообщает армейская пресс-служба.

Израиль отметил, что правящее в прибрежном анклаве движение ХАМАС ответственно за все, происходящее в секторе Газа и исходящее с его территории.

О жертвах и пострадавших в результате обстрела не сообщается.