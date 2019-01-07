Дональд Трамп выразил готовность к приостановке работы правительства на месяцы или годы

Решимость американского лидера в этом вопросе подтвердила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс. Так называемый «шатдаун» продолжается третью неделю. Он начался после того, как Конгрессу не удалось согласовать параметры временного госбюджета. Представители демократической партии отказались утверждать статью расходов, посвященную строительству стены на мексиканской границе.