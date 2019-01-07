Спасатели нашли заблудившихся на Эльбрусе лыжников из Подмосковья

Пара спортсменов сбилась с маршрута на высоте около 3,5 тысяч метров. На их поиски отправился высокогорный спасательный отряд МЧС. Как сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на ведомство, сейчас оба путешественника доставлены на базу. В лечении они не нуждаются.