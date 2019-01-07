Российские власти планируют с этого года регулярно выделять деньги на паллиативную помощ
Об этом сказал президент Владимир Путин. По словам главы государства, в 2019-ом на эти цели потратят около 5 миллиардов рублей. Соответствующий законопроект находится в Госдуме и уже в этом месяце пройдет первое чтение – сказал Путин во время посещения детского хосписа в Санкт-Петербурге.
Комментарии2
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zapadnay 07 января 2019 | 03:43
Не верю власти вообще, а этой особенно.
Венедиктов, когда грамотные редакторы появятся на сайте?
sokal123 07 января 2019 | 03:49
zapadnay:на двадцатом году правления решили выдавать деньги -врет и не морщится. Знает ,что не верит уже никто. Врет всегда это трюизм .