Верующие Русской православной церкви встретили один из главных праздников – Рождество Христово
Службы прошли во всех городах страны. Главное богослужение в кафедральном соборном храме Христа Спасителя провел патриарх Московский и всея Руси Кирилл. В нем принял участие премьер-министр Дмитрий Медведев. Президент Владимир Путин встречал Рождество в Спасо-Преображенском соборе Петербурга, где когда-то его крестили. Он уже второй год подряд выбирает для встречи праздника храмы Северной столицы.
Комментарии6
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ostapba 07 января 2019 | 03:18
И, притом, в отрыве от Вселенского Патриархата.!!!!
И ничего страшного нет.. и без томоса.
Гулять, так с музыкой рваных баянов!!
Даже..
timber_head 07 января 2019 | 03:21
И живут не по данному Богом астрономическому календарю, и церковь окончательно в секту превратили, да ещё большинство, считающих себя верующими и ежегодный грех совершает поддаваясь чревоугодию и пьянству в пост... Несчастные люди.
sokal123 07 января 2019 | 03:51
timber_head: Агент Михайлов благословил Русских ,плохой это признак ,очень плохой.
zibex 07 января 2019 | 03:26
От Чукотки до Москвы
Взрывы сильные слышны...
Это полыхнули жопы -
Их поджёг Константинополь.
Очень злятся на России
Всё теперь наоборот:
Центр Руси вернулся в Киев
Из мокшанских, из болот...
ostapba 07 января 2019 | 03:34
...« Умом Россию не понять,
Аршином общим не измерить:
У ней особенная стать —
В Россию можно только верить.
...
Давно пора....
begly_ 07 января 2019 | 03:56
С Рождеством Христовым братья и сестры!