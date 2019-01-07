Верующие Русской православной церкви встретили один из главных праздников – Рождество Христово

Службы прошли во всех городах страны. Главное богослужение в кафедральном соборном храме Христа Спасителя провел патриарх Московский и всея Руси Кирилл. В нем принял участие премьер-министр Дмитрий Медведев. Президент Владимир Путин встречал Рождество в Спасо-Преображенском соборе Петербурга, где когда-то его крестили. Он уже второй год подряд выбирает для встречи праздника храмы Северной столицы.