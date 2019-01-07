Россиян ждут три рабочих дня начиная с 9 января

О первой после праздников трудовой неделе напомнил Роструд. Следующие длинные выходные ожидают граждан в марте. Они связаны с празднованием Международного женского дня. Выходной в честь Дня защитника Отечества выпадает на субботу и поэтому будет перенесен на 10 мая.