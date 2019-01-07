Более 23 миллионов рублей поступило на благотворительный счет для пострадавших в Магнитогорске
Об этом сообщается на сайте администрации города. Помощь семьям погибших и раненных в результате обрушения части жилого дома, также выделят из регионального и федерального бюджетов.
ЧП произошло утром в канун Нового года. Причинной обрушения, жертвами которого стали 39 человек, стал взрыв газа. Поисково-спасательная операция продлилась четыре дня. Сегодня состоятся похороны последнего погибшего
Комментарии1
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anemon 07 января 2019 | 02:13
Обнищал народ. Что такое - 23 000 000 деревянных со всей страны? Поди, 1 комната в новой квартире Сечина больше стоит.