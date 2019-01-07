Большой десантный корабль ВМС США зашел в Черное море
На борту судна «Форт-Макгенри» размещено около 500 морпехов. Оно имеет доковую камеру для транспортных катеров. Корабль входит в состав ударной группы, которая осталась в Средиземном море.
После начала конфликта на востоке Украины в Черное море регулярно заходят суда ВМС США и других стран НАТО. По международным нормам военные корабли нечерноморских государств не могут находиться в его акватории более 21 дня.
Комментарии6
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serhio_25__ 07 января 2019 | 02:15
""На борту судна «Форт-Макгенри» размещено около 500 морпехов."" - вплавь будут прорываться, после затопления своего корыта?
tonight 07 января 2019 | 02:22
serhio_25__: Русские таки дебилы камикадзе что посмеют протаранить американский военный корабль? Я думаю русские не такие дебилы как вы считаете.
serhio_25__ 07 января 2019 | 02:31
tonight: Глупая, забыла, как ваши матросы какались только от одного вида пролетающего рядом русского самолета, представь, что будет несколько самолетов, вертолетов и кораблей? Глупая, ты хоть представляешь, что десантный корабль, это просто корыто и его потопит любая лодка? Тупые пиндосы решили утопить 500 моряков из-за Укропии? Пиндосы не настолько тупы, никто на этой посудине прорываться не будет.
penderezky 07 января 2019 | 02:17
Ну теперь запанують. Теперь надо к керченской переправе морпехов подогнать и можно без лоцмана шлендать. Агрессору ответ достойный. Русские же не тронуть мериканский корабль. Или тронуть? Надо проверить.
fresh_breeze 07 января 2019 | 02:22
"На борту судна «Форт-Макгенри» размещено около 500 морпехов."
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Экскурсия за счёт налогоплательщиков? Эти пиццот морпехов, наверное, входят в те 25 миллионов новых рабочих мест, которые обещал Трамп своим избирателям. 8)
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"После начала конфликта на востоке Украины в Черное море регулярно заходят суда ВМС США и других стран НАТО."
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Заходят. И выходят. Замечательно выходят.
ffonarshik 07 января 2019 | 02:31
Очередная показуха.Галочку поставят,мол мы отреагировали.