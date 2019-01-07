Вашингтон изучает вопрос о задержании соотечественника в России по обвинению в шпионаже
О том, что США следят за развитием ситуации, сказал глава Белого дома Дональд Трамп. Пол Уилан был задержан сотрудниками ФСБ в Москве в конце декабря. По некоторым данным, это произошло сразу после того, как он получил флэшку с некими секретными сведениями. Брат американца утверждает, что его родственник приехал в российскую столицу по приглашению на свадьбу и не мог сотрудничать с разведкой поскольку любит путешествовать и всегда привлекал слишком много внимания.
Комментарии3
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serhio_25__ 07 января 2019 | 02:13
""Вашингтон изучает вопрос о задержании соотечественника в России по обвинению в шпионаже"" - до сих пор? Ну и тормоза. А чего Канада, Ирландия и Британия, не изучают вопрос о задержании соотечественника?
uni_korn 07 января 2019 | 02:14
Невозможно серьезно воспринимать исходящее из Белого Дома, когда его главой является Дональд Трамп. Ну просто невозможно, извините. Вообще ничего. А тем более то, что он говорит всвязи с Россией. Учитывая все обстоятельства.
mucha2018 07 января 2019 | 02:36
Даст он флешку с именами-
Принесёте алешку мне...
Очередной высер от скреподержцевс тупой головой, желеообразным сердцем и загребущими руками