Вашингтон изучает вопрос о задержании соотечественника в России по обвинению в шпионаже

О том, что США следят за развитием ситуации, сказал глава Белого дома Дональд Трамп. Пол Уилан был задержан сотрудниками ФСБ в Москве в конце декабря. По некоторым данным, это произошло сразу после того, как он получил флэшку с некими секретными сведениями. Брат американца утверждает, что его родственник приехал в российскую столицу по приглашению на свадьбу и не мог сотрудничать с разведкой поскольку любит путешествовать и всегда привлекал слишком много внимания.