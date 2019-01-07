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01:04, 07 января 2019

Дональд Трамп подтвердил гибель боевика «Аль-Кайды» Джамаля аль-Бадави

Информация об убийстве одного из самых разыскиваемых преступников из списка ФБР появилась еще на прошлой неделе, но официально не подтверждалась. Сообщалось, что террорист мог быть убит в ходе точечного авиаудара в Йемене. В этот момент он якобы ехал за рулем своего автомобиля.
Как написал в твитере Трамп, военные «восстановили справедливость по отношению к погибшим на  эсминец «Коул». Американское судно было атаковано террористами-смертниками в 2000 году. Считается, что одним из организаторов был Джамаль аль-Бадави.

(Аль-Кайда — организация, запрещенная в России)

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