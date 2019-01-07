Голосование британского парламента по соглашению о выходе страны из ЕС, ориентировочно пройдет 15 января
Это сообщает Рейтер со ссылкой на премьер-министра Терезу Мэй. Глава правительства сказала, что дебаты начнутся уже на следующей неделе.
Голосование должно было пройти в первой половине декабря, однако было перенесено после того, как стало понятно, что документ в нынешнем виде не поддержат подавляющее большинство депутатов. Нерешенным остается один из главных вопросов – о границе между Северной Ирландией и Республикой Ирландия.
Комментарии2
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watson_ 07 января 2019 | 01:15
Вроде никому из британской элиты брекзит не нужен, но они так упорно прут к нему, что случилось, рюски хакеры опутали их паутиной?-))
fresh_breeze 07 января 2019 | 01:48
watson_:
Терезе и её однопартийцам Брекзит как раз нужен. Кэмерон потому и пошёл на референдум, что Меркель за годы своего правления, во-первых, стала некоронованной хозяйкой Европы. А во-вторых, по праву сильного стала продавливать выгодные её стране (ну ещё и Франции) решения.
Кэмерон тогда открыто сказал: "Британия никогда не войдёт ни в еврозону, ни в Шенгенское соглашение".
Но при этом Лондон настойчиво добивался неравных условий для трудоустройства граждан ЕС на всей территории сообщества. То есть, чтобы оградить свою страну от т.н. социального туризма.
Дело в том, что напринимали в ЕС всех кого ни попадя. Понимая, что заложили бомбу под единой Европой, решили отсрочить крах, создав для вновь принятых карантин. Это значило, что для Румынии с Болгарией после их приёма в ЕС каждая из стран сообщества могла вводить запрет на работу на своей территории сроком до семи лет (меньше можно было).
И вот в 2013-м году эти семь лет истекли.
А там и прибалты облюбовали британские острова, и ничего с этим не поделаешь, ЕС есть ЕС.
Тут без Брекзита никак.
И сразу не скажешь, кому этот Брекзит будет больше на руку, Терезе и К° или Меркель и крупному германскому бизнесу, ведь Берлин даже не скрывает, что намерен загнать все страны Евросоюза в еврозону, хотя поляки, венгры и другие, как огня этого боятся.