Столичные полицейские задержали случайных прохожих, приняв их за участников «бессрочного протеста»
Как рассказал порталу «ОВД-Инфо» активист Константин Котов, акция проходила у метро «Китай-город». Момент задержания попал на видео. На вопросы о его причинах правоохранители отвечать отказались.
«Бессрочный протест» — движение, которое возникло после митинга против пенсионной реформы 9 сентября. Его участники добиваются отставки российских властей.
Комментарии6
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vilingrad 07 января 2019 | 01:13
Хватательный рефлекс, как у стаффордшира. Только те поумнее:)
pattrick1 07 января 2019 | 01:22
Столичные полицейские задержали случайных прохожих, приняв их за участников «бессрочного протеста»...
Это случайно не грязный Саша Рыклин, который каждый раз при задержании на несанкционированной акции говорит полиции - A я чё? Я ниче. Другие вон чё, и ничё, а я чуть чё, и сразу вон чё!..
vitaminoz 07 января 2019 | 01:40
pattrick1: нет, это чисто случайные прохожие, грязный говноеед.
in_cat_we_trust 07 января 2019 | 01:40
pattrick1: я уже смеюсь с тебя, путря, как представлю, что ты лепетать будешь на суде, а потом на пути на свою Голгофу, пока твои вошьди будут взлетать в направлении заграницы
rena1960 07 января 2019 | 01:13
Граждане когда-нибудь обидятся...и станут хватать полицейских...
oleg_andreevich 07 января 2019 | 01:27
В России чем больше полицейских - тем больше преступников.