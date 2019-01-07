Столичные полицейские задержали случайных прохожих, приняв их за участников «бессрочного протеста»...

Как рассказал порталу «ОВД-Инфо» активист Константин Котов, акция проходила у метро «Китай-город». Момент задержания попал на видео. На вопросы о его причинах правоохранители отвечать отказались.

«Бессрочный протест» — движение, которое возникло после митинга против пенсионной реформы 9 сентября. Его участники добиваются отставки российских властей.