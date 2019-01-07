Магнитогорск получил первые 18 миллионов рублей из резервного фонда правительства
Всего на счет властей Челябинской области поступит около 65 миллионов. Эти средства должны пойти на выплаты и пособия семьям погибших и пострадавших в результате обрушения части жилого дома, которое произошло утром в канун Нового года. Жертвами трагедии стали 39 человек. Причиной обрушения, по данным властей, стал взрыв бытового газа.
Комментарии5
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agamasat 07 января 2019 | 01:37
Паханат расщедрился... А сколько миллиардов Магнитогорск отправляет в Москвобад?
grs_alx_112018 07 января 2019 | 02:01
agamasat: Мало, комбинат то зарегистрирован где ?
uni_korn 07 января 2019 | 02:01
Миниатюрному медведику, как тараканищу из известной сказки отправляют свои деньги, деток.. А он между ними похаживает, золоченое брюхо поглаживает..
salut__521 07 января 2019 | 02:05
Мильён целковых за погибшего. В соотношении с туалетом волгоградского губернатора это четыре души к одному унитазу. Недорого ж фюрер оценил бывших уверяемых им в уничтожении террористов на дальних подступах. Кстати, где гарант сам-то? А на хоккее-то стрекотал без умолку как сорока...
buva53 07 января 2019 | 02:12
Придётся ваще озолотить - лишь бы молчали.