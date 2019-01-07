Магнитогорск получил первые 18 миллионов рублей из резервного фонда правительства

Всего на счет властей Челябинской области поступит около 65 миллионов. Эти средства должны пойти на выплаты и пособия семьям погибших и пострадавших в результате обрушения части жилого дома, которое произошло утром в канун Нового года. Жертвами трагедии стали 39 человек. Причиной обрушения, по данным властей, стал взрыв бытового газа.