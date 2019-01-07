Британия установила все детали отравления экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля
Как пишет газета The Telegraph, со ссылкой на источники в правительстве, Лондону известна вся цепочка людей, ответственных за покушение, которая якобы ведет к высшему руководству России. Британские власти уверены, что агентская сеть ГРУ на территории Соединенного Королевства разгромлена, однако опасается активности Службы внешней разведки. В Лондоне считают, что СВР опаснее, чем российская военная разведка.
В Совете Федерации новые данные уже успели назвать «полным бредом».
Комментарии20
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kara 07 января 2019 | 01:11
Цепочка известная, но мы про нее не расскажем, это секрет.
А так же Скрипалей не покажем- нет их, отправили.
pattrick1 07 января 2019 | 01:17
Как пишет газета The Telegraph, со ссылкой на источники в правительстве, Лондону известна вся цепочка людей, ответственных за покушение, которая якобы ведет к высшему руководству России...
Кто составлял эти "цепочки", если там фигурирует А.Клишас, то этот список состряпал Серёга Пархоменко, если там В.Золотов, то это список Алёшки Навального, если в списке О.Кашин, то его автор миллионерша Евгения Альбац и тд.
skuller 07 января 2019 | 01:18
kara: Это для внутреннего пользования, да местной либерастни, которая своим хозяевам на слово верит.
znajka 07 января 2019 | 01:54
skuller: почему же на слово, скуллер? Мы все видели двух дебилов, которые ездили в Солсбери на шпиль смотреть, да и их босс откинулся скоропостижно. Как известно, дыма без огня не бывет.
malanoff 07 января 2019 | 01:19
kara: Мы вроде бы уже обсуждали эту новость . Здесь главное , чтобы всю эту цепочку не отравили по недоразумению..
novyrusich 07 января 2019 | 01:23
kara: Конечно. Эхо не могло не добавить слово "якобы".
Но скорость реакции Совфеда говорит, что взяли кремлинов за задницу очень крепко.
И теперь они даже не знают как и куда выезжать за границу.
Выедешь, а тебя цап-царап и в светлую и сухую камеру посадят.
И что делать. Как к любовнице съездить и детей-внуков проведать?
А про цепочку конечно не расскажут, пока все ее звенья на нарах не будут.
uni_korn 07 января 2019 | 01:43
novyrusich: А как они членов совфеда на нары посадят.. вместе с Владимиром Владимировичем.. Да хоть бы петрова с бошировым, которых, кстати, скорее всего уже отправили в рай, вместе с усопшим недавно главой ГРУ. Как верных жен уложили в один склеп с генералом и любимыми амулетами типа звезд героев России. Зря Владимира Владимировича в Аргентине не арестовали, хоть он был и ненастоящий.
ura_123 07 января 2019 | 01:30
kara: А кто ты такой что бы тебе рассказывали следователи иностранного государства детали расследования???
idruker 07 января 2019 | 01:50
kara: Иди в цирк или в зоопарк, если хочешь чтобы тебе "показывали" живых людей / зверей. Скрипали - свободные люди под охраной свободной страны, и показывать их по чьей то произвольной хотелке не будут.
wingate 07 января 2019 | 01:24
Что и требовалось доказать - чекисты в Кремле получили ещё одну чёрную метку.
valgava777 07 января 2019 | 01:27
Еще бы организатор провокации не знал кого он назначил мифическими исполнителями своего преступления !!! Во что ты превратилась лживая,подлая, ничтожная Англия ???
alis_kirs 07 января 2019 | 01:40
valgava777: === лживая,подлая, ничтожная Англия ??? ===
Да ладно Вам! А когда она (нАглия) была другой???? Правда её сынок, в лице СШП, её "переплюнул" по всем параметрам!
idruker 07 января 2019 | 01:54
alis_kirs: valgava777: Ребята, если хотите кого то убедить, выбирайте другой слог. А то люди могут подумать, что ваши кривляния и обзываловки это ваши последние аргументы.
uni_korn 07 января 2019 | 01:55
alis_kirs: А зачем там учится внучок полиграф полиграфыча золотава.. что он там забыл.
ura_123 07 января 2019 | 01:28
Спалились штирлицы недоделанные,вместо конспирации они друг дружке шпили показывали,солберецкие))) Шпилили друг дружку так сказать,о чем и сообщили широкой ватной аудитори на симоняшином эфире!
Правильно им товарищ полковник курирующий операцию сказал по возвращению в Москву-эх вы,пидорасы конченные,стопудовое дело завалили!
alis_kirs 07 января 2019 | 01:29
Млин! И на этот бред кто-то ведётся???
===Британские власти уверены, что агентская сеть ГРУ на территории Соединенного Королевства разгромлена...===
Ага! А кого они "ловить" будут?
===... опасается активности Службы внешней разведки.===
Вот и пусть ловят СВР-овцев, отравляющих всяческих скрипалей! А они будут добывать действительно значимые для России сведения...
salut__521 07 января 2019 | 01:38
У каждой цепочки есть замочек, и пока его не вскрыть ножичком, колечки будут друг за дружку цепляться и оставаться целёхонькими. Я к чему это? Да фюрера надоть потрошить как давно следует, невзирая на фашистский авторитет...
anji70 07 января 2019 | 01:41
Кремлёвские: Дайте нам детали расследования, мы посмотрим, что у вас на нас есть.
kitaiss 07 января 2019 | 01:45
В Совете Федерации новые данные уже успели назвать «полным бредом».
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полным бредом в новейшей истории россии являецца наличие совета хфедерации...
zemljanka 07 января 2019 | 01:55
"Сон разума..."