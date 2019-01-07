В Магнитогорске сегодня похоронят последнего погибшего при обрушении подъезда многоэтажного дома

Траурные церемонии в Магнитогорске проходят уже четвертый день. Накануне были похоронены 11 жертв трагедии, произошедшей 31 декабря. Всего город уже простился с 34 погибшими. Тела еще четырех человек – уроженцев Таджикистана – были отправлены на родину. Тем временем в пресс-службе губернатора Челябинской области сообщили, что уже к лету на месте обрушившегося подъезда должен появиться мемориал в память о погибших в результате трагедии. Там отметили, что на демонтаж разрушенной секции и подготовку территории уйдет около трех месяцев. Чуть ранее власти Магнитогорска объявили о том, что будут создавать мемориал с учетом мнения жителей города. Впрочем, один из вариантов, о котором говорили в администрации Челябинской области – это плита с фамилиями погибших, иконой и изображением сотрудника МЧС, несущего на руках 11-месячного ребенка.

В результате обрушения подъезда дома в Магнитогорске погибли 39 человек.