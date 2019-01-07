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00:01, 07 января 2019

Рождество Христово — один из главных церковных праздников — отмечают сегодня верующие

Меры безопасности в храмах Москвы усилены.

Сотрудники МЧС перед Рождеством проверили места богослужений. Особое внимание уделили состоянию средств тушения пожара и документам, в которых должен быть прописано, как действовать во время экстренных ситуаций, рассказали в МЧС агентству ТАСС. Там добавили, что инспекторы ведомства помогают настоятелям и служителям храмов в подготовке к безопасному проведению праздников, на которые традиционно собирается большое количество прихожан. Спасатели также отработали порядок действий при возникновении нештатных ситуаций. Столичная полиция в усиленном режиме охраняет храмы. Ещё раньше ФСБ подготовила план по защите храмов и усилению безопасности в них. Спецслужба предложила оснастить большинство церквей в России системами видеонаблюдения и тревожными кнопками, разместить там сотрудников ЧОП и проводить внеплановые антитеррористические проверки. В документе также говорится, что храмы разделят на три категории с разными степенями защиты в зависимости от площади и числа прихожан.

Президент Путин встретил Рождество в родном Петербурге. Он посетил праздничное богослужение в одном из храмов города на Неве. В России проживает около сорока процентов от всего числа всех православных в мире.

Комментарии

18

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zibex 07 января 2019 | 00:10

От Чукотки до Москвы
Взрывы сильные слышны...
Это полыхнули жопы -
Их поджёг Константинополь.
Очень злятся на России
Всё теперь наоборот:
Центр Руси вернулся в Киев
Из мокшанских, из болот...

danko1 07 января 2019 | 00:28

zibex: 40% от православных в Мире в России?
Чуровщина запредельная. Даже по данным ВЦИОМа рождественские и пасхальные службы посещают 2% россиян. Но Гундяев, чтобы побольше недвижимости захватить, практически всех россиян своими прихожанами считает.
Да и в Бога Гундяев, которого даже в храме сейчас сотрудники ФСО охраняют, не верит, не надеется на него.

ykpo_typucto 07 января 2019 | 00:33

danko1: Дура, причем тут сколько посещают службы и относят себя к православным. Тебе на помойке чтоль мозг выдавали? Или по твоему, если 120 млн на службу не пришли, то они уже не православные? У меня бабушке 90 лет, всю жизнь все посты и т.д. соблюдала, а вот в цкрковь сейчас не ходит, тяжело.

tuman13 07 января 2019 | 00:35

danko1: Суперданковщиной запахло - как хочу считаю, под результат подгоняю. Вы когда-нибудь в России были на Пасху? Не были. Так и нефиг выдумывать.

rsilk 07 января 2019 | 00:33

zibex: Патриарх Кирилл ездит в бронированном Мерседесе под охраной ФСО за счёт бюджета, потому что Бог ему так и сказал: "На меня не надейся".

alis_kirs 07 января 2019 | 00:42

zibex: "Дядя Петя, ты дурак?" (с) "Серёжа"

mikhail_spb_ 07 января 2019 | 00:13


Видеокамеры, тревожные кнопки, сидящие внутри чоповцы, внеплановые антитеррористические проверки будут способствовать ещё более крепкой вере воцирковлённого народонаселения!

tuman13 07 января 2019 | 00:32

mikhail_spb_: А не было бы всего этого, то твой пукан уже давно бы летал отдельно от тебя.

agamasat 07 января 2019 | 00:18

Рождество уже весь мир отпраздновал. Глуповатый задел секты от православия мало кого интересует.

kottigr1 07 января 2019 | 00:26

agamasat: Как известно, в России церковь в начале 20 века не перешла с Юлианского календаря на новый Григорианский, вследствие чего календарь на 13 дней отличается от календаря, используемого остальными христианами. Снова весь мир шагает с Россией не в ногу..

tuman13 07 января 2019 | 00:38

kottigr1: Киса. Ну ка припомни - в раскол пошли католики. Православные остались адептами истиного христианства. Недаром православных называют на Западе ортодоксами.

malanoff 07 января 2019 | 00:45

kottigr1: Я вообще уже всё перепутал. Еще немного и мы уже в Новой Зеландии окажемся.

mucha2018 07 января 2019 | 00:30

Крепко осерчал подполковник Путин на генерал полковника Гундяева за Украину, Потому и не поехал на поклон Богу в Главный Храм страны. Да, никак ненльзя духовно-скрепнутым без ручного управления...

mozhem_povtorit 07 января 2019 | 00:31

Христос Воскресе! Молюсь за здоровье Главнокомандующего и за смерть либерасов Навального и пр.

in_cat_we_trust 07 января 2019 | 00:35

mozhem_povtorit: поставь в сорока церквах свечек за здравие своего ботоксного карлушу

viktorova 07 января 2019 | 00:37

mozhem_povtorit: лоб разбей, иначе здоровья не будет у говнокомандующего.

alis_kirs 07 января 2019 | 00:40

Всех православных с Рождеством Христовым!

malanoff 07 января 2019 | 00:42

Подскажите пожалуйста , где можно посмотреть на новых сотрудников ФСО , присутствующих на праздничном богослужении , которое почтил своим присутствием Владимир Владимирович ?

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