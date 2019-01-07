Меры безопасности в храмах Москвы усилены.

Сотрудники МЧС перед Рождеством проверили места богослужений. Особое внимание уделили состоянию средств тушения пожара и документам, в которых должен быть прописано, как действовать во время экстренных ситуаций, рассказали в МЧС агентству ТАСС. Там добавили, что инспекторы ведомства помогают настоятелям и служителям храмов в подготовке к безопасному проведению праздников, на которые традиционно собирается большое количество прихожан. Спасатели также отработали порядок действий при возникновении нештатных ситуаций. Столичная полиция в усиленном режиме охраняет храмы. Ещё раньше ФСБ подготовила план по защите храмов и усилению безопасности в них. Спецслужба предложила оснастить большинство церквей в России системами видеонаблюдения и тревожными кнопками, разместить там сотрудников ЧОП и проводить внеплановые антитеррористические проверки. В документе также говорится, что храмы разделят на три категории с разными степенями защиты в зависимости от площади и числа прихожан.

Президент Путин встретил Рождество в родном Петербурге. Он посетил праздничное богослужение в одном из храмов города на Неве. В России проживает около сорока процентов от всего числа всех православных в мире.